Spaccata alla mensa universitaria I ladri scappano a mani vuote

Si sono aperti un varco lanciando una pietra contro la finestra nel retro dei Cir (mensa universitaria) di via Saragat. Poi, una volta dentro, i ladri hanno raggiunto il registratore di cassa che era vuoto. Intanto, l’allarme si è attivato ed è arrivata una pattuglia della Coopservice. In pochi minuti gli operatori specializzati nella sicurezza hanno raggiunto il Cir e messo in fuga i malviventi.

È accaduto alle 4 di ieri mattina: dopo Coopservice sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per cercare di identificare i malviventi. Nel caso le telecamere li abbiamo ripresi, gli uomini dell’Arma visioneranno i fotogrammi alla ricerca di particolari che li possano condurre ai delinquenti. Oltre al vetro rotto non ci sono stati altri danni all’interno della struttura. L’obiettivo dei malviventi era il registratore di cassa, ma ogni giorno viene svuotato proprio per evitare le razzie dei soliti ignoti. L’allarme, appena è stata rotta la finestra, è entrato in funzione. La pattuglia di Coopservice si trovava nelle vicinanze e ha raggiunto la struttura nel più breve tempo possibile. All’arrivo gli operatori hanno trovato il sasso e i vetri in corrispondenza della finestra danneggiata dai malviventi.

m.r.