Spaccata in Foro Boario Ladro ruba il fondocassa

La strada vuota, il buio appena calato e una pioggia fitta tutt’altro che primaverile. Le condizioni ideali per il malvivente che domenica sera ha colpito al negozio di spedizioni, grafica e stampa ‘Mail Boxes Etc’ di via Foro Boario. Il responsabile del furto ha sfondato il vetro di una porta e si è introdotto nell’esercizio, svuotando la cassa. Il tutto si è consumato in una manciata di minuti, giusto il tempo di far scattare l’allarme e di far arrivare sul posto i titolari e i carabinieri. A quel punto, però, il malvivente se ne era già andato con in tasca il bottino. Ma riportiamo indietro le lancette fino alle 20.30 di domenica. In città piove e il ladruncolo, approfittando della poca gente in circolazione, decide di fare visita a ‘Mail Boxes Etc’. Individua una porta meno visibile da eventuali passanti e la prende a calci. Il vetro, però è anti sfondamento. Si incrina, ma non cede. A mollare sotto la furia dei colpi sono però i profili ai quali è fissata la lastra, che si stacca rimanendo praticamente intera. A quel punto il malvivente ha gioco facile. Entra, punta ai cassetti e alla cassa. La apre e si impossessa del (poco) denaro rimasto all’interno. Poi sparisce, appena prima dell’arrivo sul posto dei titolari e dei militari dell’Arma. Per fortuna, come spiega Ivan Mucchi, uno dei responsabili del negozio, i danni sono stati contenuti. L’ammontare del bottino è ancora in fase di esatta quantificazione, ma non dovrebbe trattarsi di una somma particolarmente elevata. "Questi episodi di delinquenza che coinvolgono le persone e i pubblici esercizi sono quelli che fanno più male – commenta amareggiato Mucchi –. Questi malviventi non hanno paura di niente. Ormai non siamo più un’isola felice".

f. m.