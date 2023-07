"Spaccate, le telecamere sono inefficaci"

"La sensazione di presidio del territorio non c’è, non si è ancora agito su alcune situazioni segnalate e di certo non servono gli eventi a spot per aumentare la sicurezza a Cento oltre a non esserci una visione". A parlare è Forza Italia di Cento e Fabrizio Toselli, ex sindaco e coordinatore provinciale, intervenuti sul tema della sicurezza dando anche alcune proposte. "Mettere giù gli impianti di lettura targhe è solo il continuo delle 25 telecamere che aveva messo la mia amministrazione – dice Toselli – per il resto non c’è nulla in aggiunta. E visto tutte le spaccate che sono accadute in questo periodo, voglio anche capire come viene utilizzata la videosorveglianza. E visto non ci è stato detto nulla, è grave se il tavolo sulla sicurezza richiesto dai commercianti non sia ancora stato fatto". E incalza. "Tra l’altro, con una interrogazione ad aprile, avevamo segnalato una situazione particolare in piazza Alba Regia, in pieno centro, con anche abbandoni di rifiuti, chiedendo di installare una telecamera – prosegue - Nonostante le promesse di intervenire, sono passati tre mesi e non si è fatto nulla. Questo come altri, sono interventi che darebbero un senso di controllo e presidio della città.

Tutto il lavoro che avevano annunciato di potenziamento di telecamere ancora non si vede dopo 2 anni. Sono mesi che stiamo spingendo anche per l’illuminazione di strade e parchi. Significa dare un segnale a chi vuole delinquere, che c’è un’amministrazione attenta a creare le condizioni perché sia sempre più difficile. Anche usare soldi del Pnrr per creare un dormitorio in centro è negativo: le persone disagiate le stanno già seguendo i servizi sociali e questa è solo una scelta ideologica che potrebbe attrarre anche persone da fuori". La proposta. "Vogliamo spronare l’amministrazione a muoversi velocemente – dice - ma anche a riprendere il considerazione l’idea dell’università, che andrebbe a creare movimento ma anche riqualificare tanti aspetti del territorio". E la voce della sezione. "La microcriminalità sta imperversando, basti pensare alle numerose spaccate – dicono – La videosorveglianza di lettura targhe è di aiuto, ma l’azione di controllo dev’essere preventiva ed indirizzata con rapidità nelle giuste direzioni, mettendo in condizione le forze dell’ordine di operare con mezzi appropriati in quanto più il problema si aggrava e maggiore è la terapia necessaria alla sua risoluzione con altissimi costi per la collettività. Oltre a questo, proponiamo di integrare la Polizia Municipale con un’unità cinofila addestrata al fine di impostare una tolleranza zero verso la microcriminalità che si basa sullo spaccio di stupefacenti, causa a cui si ritiene di dover addebitare tante delle situazioni degenerative legate alla sicurezza nella nostra città, oltre a una rete più cospicua di videosorveglianza e altre azioni e sinergie utili".

Laura Guerra