Spaccia droga e si vanta su social Giovane finisce in manette

Spaccia cocaina in zona Krasnodar, prendendo gli ordini dei clienti via WhatsApp. Poi si vanta con i suoi amici sui social postando filmati mentre tiene in mano le banconote di vario taglio. A mettere fine alle sue bravate, ma soprattutto alla sua fiorente attività di spaccio (visti i guadagni), sono stati gli agenti della squadra mobile che, pochi giorni fa, nel corso di un blitz nell’abitazione del pusher italiano, hanno trovato la sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e diverse banconote, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Alla luce di quanto emerso, il ragazzo, già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale e gravato da precedenti per reati analoghi, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Il blitz della polizia è scattato nella tarda serata dell’altro giorno in un appartamento dei palazzoni che si affacciano sull’anfiteatro lasciato al degrado della zona Krasnodar. Il giovane non si aspettava l’intervento della squadra mobile, che in realtà lo stava seguendo da diverso tempo. Alla vista delle divise della polizia, il pusher si è subito innervosito, ma non ha opposto resistenza. La squadra mobile ha iniziato la perquisizione e trovato dopo pochi minuti la droga e i soldi. I nascondigli dello spacciatore era ingegnosi, ma la polizia è stata abile a capire dove si trovasse lo stupefacente. La perquisizione ha portato al sequestro del tipico kit per confezionare la droga, compreso un bilancino di precisione per pesare la sostanza. Gli agenti hanno poi scoperto un vero e proprio bazar della droga. La squadra mobile stava da tempo con il fiato sul collo dell’uomo e non erano passati inosservati i video che il giovane postava sui social: filmati in cui agitava i soldi. Una sbruffonata che gli è costata caro. Le voci sul suo conto si sono diffuse in brevissimo tempo e la polizia è arrivata a lui. Zona Krasnodar è uno dei quartieri più presidiati dalle forze dell’ordine.

m.r.