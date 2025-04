Spaccia eroina finisce in manette

Spacciatore finisce in manette dopo essere stato pizzicato a consegnare droga a un cliente. E’ successo l’altro ieri in via Viola Liuzzo: i carabinieri della stazione di Baura hanno notato due uomini che, dopo essersi avvicinati velocemente l’uno all’altro, si sono scambiati una pallina di colore celeste in cambio di una banconota. Immediatamente i militari sono intervenuti bloccando i due. L’acquirente, un quarantottenne residente in città, è stato trovato in possesso di una dose di eroina pari a 0,5 gr mentre, lo spacciatore, un uomo di 28 anni di origine straniere,è stato trovato in possesso di una banconota da 20 euro, provento dell’attività di spaccio, nonché di 9,2 gr di cocaina, 3,1 gr di crack e 11,1 gr di eroina occultati sulla sua persona. Il ventottenne è finito in manette per spaccio di stupefacenti. Ieri è stato convalidato l’arresto.