Spaccia in centro storico Preso con un chilo di droga

di Federico Malavasi

I residenti lo vedono spacciare, chiamano il 113 e la polizia coglie il pusher con le mani nel sacco. È un esempio di sinergia tra cittadini e forze dell’ordine quello che domenica pomeriggio ha permesso di arrestare un giovane che smerciava droga in pieno centro. Oltre alla cattura, l’attività partita da quella segnalazione ha permesso agli uomini della questura di sequestrare circa un chilo di stupefacenti, tra hashish, eroina e cocaina. A finire in manette è stato un trentenne nigeriano in regola con il permesso di soggiorno. Il ragazzo ha concluso la sua domenica in una cella dell’Arginone, in attesa dell’udienza di convalida che verrà fissata per i prossimi giorni.

Le 14 di una domenica. Il sole picchia su un centro che si appresta ad accogliere il via vai del pomeriggio del dì di festa. In piazzetta San Nicolò ci sono due ragazzi. Uno è lì per vendere, l’altro per comprare. Pensano di passare inosservati. Lo scambio è veloce, i cenni di assenso impercettibili. Ma c’è chi vigila. Sono i residenti che, compreso quello che stava accadendo, chiamano la polizia. In un lampo, in piazzetta arriva una volante e blocca le due persone segnalate. Una ha addosso della droga, già divisa in dosi e pronta a essere venduta. La tiene in un borsello, dieci involucri di cocaina, uno di eroina e nove di hashish. Un piccolo bazar con merce per tutti i gusti. Il sospetto dei poliziotti è che quella sia solo una piccola parte della sostanza a sua disposizione. Decidono quindi di dare un’occhiata a casa del trentenne. L’uomo gli indica un indirizzo. Gli agenti ci vanno e trovano una dose di cocaina. Un po’ poco, secondo il fiuto investigativo dei poliziotti. Iniziano quindi alcuni accertamenti incrociati, svolti con la collaborazione degli investigatori della squadra mobile. In breve salta fuori un altro appartamento nella disponibilità del nigeriano. È quella la vera base operativa che il giovane sperava di tenere nascosta indicando l’altra abitazione. La lente si sposta perciò su quest’altra casa, dove gli uomini della questura trovano la conferma ai loro sospetti. Tra quelle mura ci sono ottocento grammi di hashish, cinque di cocaina, sei di eroina, diversi cellulari e 340 euro in contanti. Abbastanza per far scattare le manette.

L’attività dell’altro ieri si va ad aggiungere alle numerose operazioni condotte dalla polizia di Stato negli ultimi mesi sul fronte della lotta allo spaccio. Dal maggio del 2022 a oggi sono stati sequestrati circa cento chili di stupefacenti ed eseguiti ventisei arresti. Nel maggio del 2022 – solo per citare le operazioni più rilevanti – la polizia ha arrestato sei persone in diverse attività, sequestrando oltre trenta chili tra hashish, marijuana, cocaina ed eroina. In agosto gli arresti sono stati tre, per una quindicina di chili di sostanza. In settembre la squadra mobile ha catturate cinque persone che spacciavano in via Porta Catena, mentre in ottobre sono scattati un arresto e una denuncia. A febbraio di quest’anno nella rete degli agenti è finito un soggetto con 25 chili di marijuana, mentre tra aprile e giugno sono state catturate altre sette persone con ingenti quantitativi di cocaina e hashish.