Spaccia vicino a scuola: tenta la fuga e ferisce agente della Locale a Ferrara: arrestato

Ferrara, 14 marzo 2025 - Da alcune settimane il personale del corpo di Polizia Locale Terre Estensi stava monitorando le attività di un 25enne nigeriano. Questo regolare sul territorio nazionale, il quale in 5 occasioni era riuscito a eludere i controlli dopo episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata del 12 marzo, gli agenti sono riusciti ad arrestarlo in flagranza di reato in via Balboni, per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, spaccio, aggravato dall'essere stato commesso in prossimità di istituti scolastici, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Il tentativo di fuga e il ferimento di un agente

La dinamica dei fatti, come ricostruita dagli inquirenti, è la seguente. Erano da poco passate le 18 del 12 marzo scorso quando il 25enne è stato visto uscire di casa e dirigersi con la propria bicicletta in via Pastro, vicino alla scuola 'U. Costa'. Lì, ad attenderlo, il passeggero di un Fiat Doblò, un ferrarese 59enne che, sempre alla presenza degli agenti appostati in abiti civili, ha acquistato, con quattro banconote da 20 euro, 1,17 grammi di cocaina. Dopo lo scambio, il nigeriano è riuscito a fare soltanto pochi metri. Infatti, in via Balboni lo aspettavano gli agenti che, esibendo la tessera di riconoscimento, hanno intimato al soggetto di fermarsi, ma lo spacciatore ha cercato di invertire la propria direzione di marcia, nel tentativo di eludere il controllo. Uno degli agenti è riuscito però a raggiungerlo. A quel punto il soggetto ha gettato la bicicletta a terra e ha tentato di scappare verso via Bologna a piedi ma è stato raggiunto poco dopo. A quel punto, sentendosi alle strette, l'uomo ha iniziato una violenta colluttazione durante la quale uno degli agenti ha subito lesioni al ginocchio e alla mano. L'agente ferito, successivamente, è stato accompagnato all'ospedale di Cona per le dovute cure.

Il ritrovamento di droga e contanti

Dopo questo momento di tensione, gli agenti sono riusciti a trarlo in arresto ea portarlo nella sua abitazione per sottoporla a perquisizione domiciliare con l'aiuto dell'Unità Cinofila. Grazie al fiuto del cane Foras, sono stati rinvenuti 43 grammi lordi di cocaina nascosta sopra a un armadio, un bilancino di precisione, delle lamette (probabilmente usate per tagliare lo stupefacente) e 10.985 euro in contanti nascosti nella tasca di un giubbino nero. Ritenendo le banconote proventi dello spaccio, sono state poste sotto sequestro insieme a quanto sopra elencato. Nella stanza sono stati inoltre rinvenuti e fotografati alcuni indumenti che lo stesso aveva utilizzato negli episodi di spaccio, in precedenza segnalati all'Autorità Giudiziaria a carico di ignoti. La droga rinvenuta era, in parte, già porzionata in dosi pronte da vendere, confezionata similmente a quella sequestrata nelle varie operazioni precedenti ea quella che è stata consegnata dall'acquirente ferrarese fermato poco prima.

L'arresto dello spacciatore

Terminata la perquisizione domiciliare lo spacciatore è stato trasportato nella camera di sicurezza della Polizia Locale in via Tassoni, dove è stato sottoposto a perquisizione personale. Addosso, gli sono stati trovati e sequestrate le quattro banconote da 20 euro frutto dello spaccio osservato dagli agenti. La sostanza posta sotto sequestro è stata analizzata con test rapido, che ha dato esito positivo rispettivamente alla cocaina. Gli agenti hanno dato notizia telefonica al magistrato di turno presso la Procura della Repubblica, che ne ha disposto la traduzione in carcere dell'arrestato.

Coletti: “Gratitudine per il lavoro svolto. Vicino all'agente ferito”

Un'operazione che ha visto il plauso dell'assessora alla sicurezza, Cristina Coletti: "Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine agli agenti della Polizia Locale Terre Estensi per la professionalità e il coraggio dimostrati in questa operazione la tenacia investigativa e l'impegno profuso nelle ultime settimane hanno portato a un risultato importante. Sono particolarmente vicino all'agente ferito durante l'intervento, al quale va il mio personale ringraziamento per aver anteposto la sicurezza dei cittadini alla propria incolumità. Gli auguro una pronta guarigione e un rapido ritorno in servizio. Questo dimostra ancora una volta i rischi che affrontano quotidianamente i nostri agenti, ma anche la loro determinazione nel contrastare lo spazio e il degrado, specialmente in prossimità di luoghi sensibili come le scuole. Continueremo a lavorare - ha aggiunto l'assessora Cristina Coletti - con la massima attenzione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini".