Spacciano droga. Condannati e scarcerati

Sono stati condannati entrambi a un anno e quattro mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti. E al pagamento di 1.300 euro di multa. Disposta la scarcerazione. Questa la decisione del giudice del Tribunale di Ferrara, Sandra Lepore, al termine del processo con rito direttissimo che ha visto due stranieri accusati di detenzione ai fini di spaccio di droga. Gli uomini erano stati arrestati nella serata di mercoledì nei giardini di via Porta Catena, dove era stata segnalata un’attività di spaccio in atto da parte di un gruppo di giovani stranieri. All’arrivo degli agenti, però, la maggior parte dei presenti si erano dispersi frettolosamente, tranne due che sono stati rincorsi e bloccati dagli agenti della polizia. Durante la fuga hanno cercato di disfarsi di alcuni involucri che contenevano cocaina ed eroina per un peso complessivo di circa 30 grammi, ma non ci sono riusciti. I due stranieri sono stati arrestati e portati in carcere. Ieri in tribunale, assistiti dagli avvocati Davide Seren ed Enrico Segala, sono comparsi davanti al giudice Lepore per essere giudicati. L’operazione di mercoledì è anche il risultato del piano di controllo del territorio organizzato dalla questura che ha visto in questi ultimi due anni impiegate due pattuglie costantemente in zona Gad dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20 per un totale di circa 650 equipaggi impiegati, nonché servizi straordinari di controllo del territorio ai quali ha concorso il reparto prevenzione crimine con l’impiego di tre pattuglie per quadrante di servizio su tre giorni di presenza alla settimana per un totale di circa 900 pattuglie impiegate.

cri.ru.