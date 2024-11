Ferrara, spacciatore aveva in casa 63mila euro in contanti

Ferrara, 24 novembre 2024 – Scoperti quasi 63mila euro in contanti nella casa di un pusher. Il blitz della polizia locale ha assestato un duro colpo allo spaccio in città. Tutto è iniziato nei giorni scorsi, quando gli agenti hanno notato, a bordo di una Toyota, un 36enne, originario della Nigeria, mentre effettuava uno scambio di droga in centro storico.

Il ’cliente’ ha consegnato spontaneamente agli agenti 1.04 grammi di cocaina e dichiarato di acquistare droga dallo stesso pusher tre volte alla settimana. Gli agenti, quindi, hanno eseguito altri appostamenti e, nei giorni successivi, hanno notato la stessa macchina sempre ferma nella stessa zona. Sulla Toyota è salita a bordo una persona che è scesa subito dopo per montare in sella alla bicicletta con cui era arrivata. Il cliente è stato fermato e ha consegnato spontaneamente altri 0.85 grammi di cocaina.

Anche lui ha confermato di acquistare droga abitualmente dell’uomo da oltre 10 anni. Alla luce di quanto scoperto, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione del nigeriano. Il 21 novembre scorso, accompagnati dall’uomo, gli agenti sono quindi entrati in casa sua, dove sono state ritrovate e sequestrate diverse banconote: alcune sul tavolo, altre su un mobile e altre ancora nascoste all’altezza del lavabo, dietro allo zoccolo della cucina, per un totale di 62.620 euro.

Il soggetto ha riferito di lavorare come muratore a Parma, ma non è stato in grado di dimostrare tale attività. Da controlli più approfonditi, è risultato avere precedenti a suo carico per sostituzione di persona, ingresso illegale nel territorio dello Stato, condannato per traffico di stupefacenti nel 2019, rapina nel 2018, e resistenza a pubblico ufficiale nel 2017. L’uomo è stato dunque denunciato e deferito all’autorità giudiziaria per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’ingente quantitativo di denaro è stato inoltre posto sotto sequestro. “Un’importante operazione, che è riuscita a scovare uno spacciatore di grosso calibro con una ’carriera’, a detta degli acquirenti, decennale”, ha spiegato l’assessore Nicola Lodi.