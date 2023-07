Spacciatore armato di coltello Fermato e denunciato dai militari

Nella nottata tra domenica e lunedì, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti nel periodo estivo dalla Compagnia Carabinieri di Comacchio per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e i reati in genere sui Lidi, i militari della Stazione Carabinieri di Comacchio e del Nucleo Operativo Radiomobile hanno denunciato alla Procura della Repubblica estense tre persone. Nello specifico, si tratta di un 23enne romeno del posto che, durante un controllo a Lido delle Nazioni, è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish suddivisi in dosi ai fini di spaccio. Il giovane, inoltre, aveva con sé un coltello della lunghezza di 12 centimetri. Due, invece, sono state le denunce per guida in stato di ebbrezza. Uno dei provvedimenti è stato assunto nei confronti di un camionista di sessantaquattro anni residente in Friuli e dipendente di una società veneta di trasporti: i carabinieri lo hanno notato zig-zagare a bordo del tir che stava guidando lungo la ‘Romea’ in prossimità di Lido degli Estensi: L’autotrasportatore è stato fermato e sottoposto a controllo con l’etilometro che ha rilevato un tasso alcolemico pari a 2,86 gl: la patente gli è stata ritirata ed il mezzo pesante affidato ad un soccorso stradale. L’altra denuncia ha riguardato un quarantenne di Goro, controllato a Lido delle Nazioni, che era alla guida con tasso alcolemico superiore oltre tre volte al limite consentito: anche in questo caso è scattato il ritiro della patente.

v.f.