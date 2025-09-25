Spacciatore arrestato in centro. Il ‘self service’ della droga nella stanza di un albergo

La stanza di un albergo del centro era diventato una sorta di ‘self service’ della droga. La tecnica ideata dallo spacciatore arrestato lunedì sera dai carabinieri era semplice, efficace e, soprattutto, gli permetteva di non impegnarsi in prima persona nello scambio delle dosi. Purtroppo però, anche grazie all’attenzione e alla pronta reazione degli abitanti della zona, il suo piano è stato scoperto e mandato a monte. Ma andiamo con ordine. Tutto comincia con alcune segnalazioni arrivate all’attenzione dei carabinieri da parte dei cittadini che vivono intorno a quell’hotel. Le voci parlavano di un via vai decisamente anomalo (anche per una struttura ricettiva) che pareva ruotare intorno a un cliente, un 35enne tunisino. I militari si mettono subito all’opera per verificare quanto riferito.

Dopo alcuni appostamenti, la svolta arriva nella serata di lunedì. Intorno alle 19 il sospettato esce dall’albergo, fa una breve passeggiata e si siede a un tavolino nella distesa di un locale del centro. Dopo pochi minuti, arriva una giovane. Si siede accanto al 35enne e iniziano a chiacchierare. Nulla di strano o anomalo, fino a quando i militari non notano un mazzo di chiavi passare rapidamente dalle mani dell’uomo a quelle della giovane. A quel punto, la ragazza si alza e (seguita a debita distanza dai carabinieri) raggiunge l’albergo dal quale era uscito il sospettato. Sale in camera e, dopo pochi minuti, esce. Il gioco sembra ormai fatto. Torna al bar dove la attende il 35enne ma, al momento di restituire le chiavi, spuntano i carabinieri che li bloccano entrambi. Addosso alla giovane viene trovata una dose di hashish (4,5 grammi). Gli uomini dell’Arma non ci mettono molto a capire come funzionava il ‘gioco’: il pusher prepara la dose pattuita nella stanza d’albergo, la cliente la prende e lascia sul comodino i soldi per il pagamento (in questo caso 20 euro). Il passo successivo è stata la perquisizione del sospettato (personale e al domicilio), che ha portato a scoprire un ulteriore panetto da 88 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina. Per lui è scattato l’arresto per spaccio, convalidato ieri pomeriggio dal giudice che ha disposto per lo straniero l’obbligo di firma.

Federico Malavasi