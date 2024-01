Spacciatore scappa a piedi sulle mura: arrestato dai militari

I carabinieri in borghese ieri mattina in via Iv Novembre hanno pizzicato uno spacciatore nigeriano mentre stava cedendo una dose al cliente. Quanto il pusher si è accorto che i due uomini erano dei militari, si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento che si è concluso in via Darsena con l’arresto dello spacciatore per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo ha diversi precedenti alle spalle. Le mura continuano a essere un luogo di spaccio ma l’azione degli uomini dell’Arma sta dando i suoi frutti.