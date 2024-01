Spacciatori a Ferrara scappano a piedi sulle mura: arrestati dai militari

Ferrara, 13 gennaio 2024 – Scoperti a vendere droga, due cittadini nigeriani provano a darsi alla fuga a piedi, ma i carabinieri in borghese riescono a fermarli e ad arrestarli. È accaduto alle 11,30 di ieri, quando una pattuglia in abiti civili della stazione di Ferrara, impegnata in un servizio dedicato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, transitando in viale IV Novembre ha notato tre soggetti confabulare tra loro.

Insospettiti, i militari hanno quindi deciso di osservare meglio i movimenti dei tre ed infatti, dopo qualche istante, uno dei giovani ha ceduto della sostanza stupefacente a un cliente dietro il pagamento di una somma di denaro. A quel punto i carabinieri sono intervenuti per bloccare i malviventi. Ma i tre hanno tentato di darsi velocemente alla fuga per le vie della città.

È nato così un inseguimento a piedi per le strade limitrofe al luogo dello scambio. I militari non si sono persi d’animo e li hanno raggiunti in pochi minuti. L’operazione è finita con l’arresto dei due spacciatori. I due pusher sottoposti a perquisizione personale, sono stati infatti trovati in possesso di una banconota da 20 euro, frutto dell’attività di spaccio, e 7,6 grammi di stupefacente del tipo hashish. Questa mattina il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà entrambi in attesa del processo, nonché applicato ad uno dei due anche la misura del ’Divieto di Dimora nel Comune di Ferrara’.