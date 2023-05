Spacciava a 17 anni: arrestato Un traffico con decine di clienti

I carabinieri arrestano un minorenne per spaccio di stupefacenti. All’alba di ieri i militari della Stazione di Migliarino hanno arrestato un ragazzo, 17 anni, residente nel portuense, in esecuzione di una ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del collocamento in comunità, emessa dal gip presso il Tribunale per i minorenni di Bologna. Il giudice ha accolto l’esito delle indagini condotte dai militari, coordinati dalla Procura minorile di Bologna, che avevano preso le mosse dall’arresto di un altro minore, avvenuto sempre nel portuense oltre un anno addietro. Dalle indagini, il giovane, tra l’agosto del 2022 e l’aprile di quest’anno, avrebbe ceduto circa cinquanta dosi di hashish e marijuana a ben 39 acquirenti, sia maggiorenni che minorenni, residenti nel comune di Portomaggiore. Il ragazzo fissava gli incontri con i suoi clienti mediante la messaggistica, utilizzando la funzione di autocancellazione del messaggio dopo la lettura. Spesso si faceva pagare attraverso ricariche su carta prepagata. Così nel caso di controlli delle forze dell’ordine non avendo contanti, avrebbe allontanato da sé i sospetti. Aveva provato a giustificare le numerose ricariche come restituzione di piccoli prestiti, elargiti ad amici e conoscenti. Il giovane, studente incensurato, coltivava in casa marijuana. Il ragazzo è stato portato in una comunità per minori. Sequestrati 50 grammi di hashish e tre di marijuana.