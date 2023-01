Spacciava droga in Gad, tradito dai tabulati

Smerciava droga a diversi clienti, in alcuni casi con frequenza addirittura giornaliera. Aveva a disposizione un po’ di tutto, dalla cocaina all’eroina fino alla marijuana. Sono numerosi gli episodi che vengono contestati a un 27enne nigeriano per il quale è stato disposto il giudizio immediato per spaccio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tra il 2020 e il 2022 avrebbe venduto eroina e cocaina a un prezzo variabile tra i venti e i cinquanta euro, e marijuana al costo di una decina di euro a dose. Per quei fatti, il giovane straniero è stato arrestato dai carabinieri nel marzo scorso e si trova tuttora detenuto in carcere. Secondo le ricostruzioni degli investigatori – che hanno ascoltato il racconto dei clienti del giovane pusher – il 27enne spacciava in zona Gad, principalmente tra via Ortigara, via Cassoli e via Ticchioni. Sulla base di queste testimonianze, alle quali si è arrivati partendo dall’analisi dei tabulati telefonici del pusher, è stato possibile giungere alle contestazioni delle quali ora dovrà rispondere in aula. L’udienza è fissata per il 30 marzo, anche se è possibile che l’appuntamento slitti, vista la probabile richiesta di patteggiamento della pena.