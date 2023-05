Spacciava nella sua abitazione Pusher arrestato e condannato

Un via vai continuo di giovani, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Una situazione anomala, che aveva messo i vicini sul ‘chi va là’. Il sospetto era che in quell’appartamento in zona Barco si spacciasse droga. A verificare la segnalazione dei residenti ci hanno pensato gli agenti della polizia di Stato che, martedì, hanno arrestato uno spacciatore nigeriano al termine di un accertamento nell’abitazione.

A condurre l’operazione sono stati gli investigatori della squadra mobile. A seguito di un’attività di osservazione nell’area segnalata dai residenti, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione nei confronti di un nigeriano, rinvenendo all’interno della sua abitazione 37 grammi di cocaina ripartiti in oltre sessanta dosi già pronte per la vendita e quasi 1.500 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo – con già alle spalle precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti – è stato arrestato e, conclusi gli accertamenti del caso, messo ai domiciliari in attesa di comparire davanti al giudice per il processo per direttissima. L’udienza si è tenuta nel pomeriggio di ieri. L’arrestato ha scelto di essere processato in rito abbreviato. Il pubblico ministero onorario Stefania Borro aveva chiesto la condanna a quattro anni e diciottomila euro di multa, ma il tribunale ha riqualificato l’accusa riconoscendo la lieve entità del fatto. Lo straniero ha quindi concluso con una condanna a due anni di reclusione e cinquemila euro di multa.