Spaccio a Pontelagoscuro Pusher sorpreso con la droga Aggredisce gli agenti, tre feriti

Mesi di indagini e un lungo appostamento. Tanto è servito per catturare uno spacciatore che smerciava stupefacenti a Pontelagoscuro. L’attenzione degli agenti si era stretta su di lui già da parecchio tempo, essendo ritenuto uno dei principali fornitori di droga della frazione sul Po. L’operazione di Ponte giunge a coronamento di una settimana proficua per gli uomini della polizia locale, impegnati in diverse attività di prevenzione e contrasto della microcriminalità. Il colpo più grosso, in tal senso, è avvenuto proprio nel pomeriggio di venerdì, quando il personale del Nucleo anti degrado (con l’appoggio dell’unità cinofila e dei colleghi del reparto stradale) durante un servizio in borghese a Pontelagoscuro è riuscito ad arrestare in via Isola Bianca, un nigeriano (O.K., 35 anni) sorpreso a spacciare cocaina a un italiano residente in provincia. Al momento dell’arresto, il pusher ha opposto resistenza e a farne le spese sono stati tre agenti che hanno riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Portato nella cella di sicurezza della caserma di via Tassoni, il nigeriano ha finto di stare male, come accertato dai sanitari del 118 accorsi sul luogo.

Subito dopo il fermo, l’unità cinofila ha proceduto a perquisire la sua abitazione. L’ispezione ha fruttato il sequestro di 12 dosi di cocaina già confezionate e pronte alla vendita per quattro grammi, e mezzo ovulo di quasi sei grammi pronto per essere ‘tagliato’ e confezionato. Oltre alla droga sono state rinvenute, e sequestrate, banconote di piccolo taglio per una somma complessiva di 985 euro che si ritenevano frutto dell’attività illecita. Al nigeriano sono stati contestati i reati di detenzione e spaccio di stupefacenti, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Al termine dell’udienza di ieri, il giudice ha convalidato l’arresto e ha rinviato la trattazione del caso al 2 luglio, imponendo nel frattempo allo spacciatore il divieto di dimora a Ferrara. L’acquirente è invece finito nei guai per aver guidato senza patente.

Nell’ultima settimana, le attività di controllo del territorio dei cinofili e del Nad hanno portato anche al recupero di tre etti di sostanze fra hashish, eroina e marijuana. I ritrovamenti sono avvenuti in via Chiodare, via Baluardi, sul baluardo di San Pietro e piazzale Giordano Bruno, luogo in cui è stato segnalato anche uno straniero trovato in possesso di un piccolo quantitativo di droga nascosto nei pantaloni. Un ucraino è stato invece denunciato per guida in stato di ebbrezza. L’uomo è stato notato in piazzale della Stazione mentre viaggiava ubriaco e a fari spenti nonostante fosse sera inoltrata.