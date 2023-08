Spaccio al ‘Giordano Bruno’ Sorpresi con l’eroina al parco Pusher nella rete degli agenti

Uno teneva la droga, il secondo la consegnava e ritirava i soldi mentre il terzo faceva il palo. Un’organizzazione praticamente impeccabile, se non fosse che l’attività di spaccio si svolgeva sotto gli occhi di alcuni agenti della polizia locale in abiti civili. Per gli operatori è dunque bastato attendere il momento opportuno per arrestare due pusher, denunciandone un terzo. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di lunedì al parco Giordano Bruno, area verde proprio in questi giorni al centro di un’ampia opera di riqualificazione con l’installazione di cancelli, aree gioco e servizi.

Gli agenti si erano appostati all’altezza della sede dell’Ausl. Un punto strategico dal quale osservare l’attività dei pusher. Ad un tratto hanno visto una donna avvicinarsi a loro, prendere contatti e ricevere la droga. Uno dei due ha preso la sostanza dal connazionale (due dosi di eroina) e l’ha consegnata alla cliente ricevendo in cambio i soldi (quaranta euro). A quel punto gli agenti avevano visto abbastanza e sono usciti allo scoperto interrompendo il traffico illecito. Per i due pusher, entrambi nigeriani di 26 e 27 anni, sono scattate le manette. Addosso a uno di loro è stata trovata anche una ulteriore dose di eroina. Il terzo soggetto se l’è ‘cavata’ con una denuncia. I due arrestati (difesi dagli avvocati Melissa Romani e Andrea Nonato) sono comparsi ieri mattina in tribunale per l’udienza di convalida e il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto di entrambi e ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora a Ferrara per il solo 27enne. Il 26enne è stato invece rimesso in libertà. L’udienza è stata aggiornata al 9 ottobre per definire entrambe le posizioni.

Federico Malavasi