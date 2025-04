Spaccio di droga, 27enne nei guai

È stato trovato in possesso di stupefacenti, un ventisettenne di origini straniere che è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Mesola. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì. I militari erano impegnati in un’attività di controllo stradale in via Garibaldi e hanno fermato un’automobile. Al volante della vettura vi era il ventisettenne che è stato trovato in possesso di un involucro che conteneva circa 5 grammi di cocaina, nonché di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. I carabinieri hanno posto tutto sotto sequestro. E durante le operazioni di identificazione è emerso che l’uomo era privo di permesso di soggiorno e, pertanto, sono state avviate le pratiche per il suo allontanamento.