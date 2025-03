Spaccio di droga, patteggia 18 mesi l’ex calciatore albanese

Spacciava in strada, condannato 45enne. Si tratta dell’ex calciatore albanese, Kreshnik Mance, assistito dall’avvocato Alessandro D’Agostino, che nell’udienza di ieri ha patteggiato un anno e sei mesi per i due episodi di spaccio con sospensione condizionale della pena e revoca delle misure cautelari. L’uomo era stato arrestato per spaccio per ben due volte nell’arco di un mese. La prima, a inizio febbraio, a opera della polizia locale. L’ultima, una settimana fa dai carabinieri in via Gaetano Pesci, quando hanno trovato e identificato il 45enne di origine albanese, ex calciatore della massima serie del Paese d’origine. L’uomo è stato trovato in possesso di sessanta euro provento dell’attività di spaccio, oltre a un coltello che nascondeva nei vestiti. L’ex calciatore è stato dunque arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale dell’Arma fino a quando è stato accompagnato in tribunale per comparire davanti al giudice. L’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Ferrara con obbligo di permanenza a casa nelle ore notturne. L’udienza era stata aggiornata alla giornata di ieri per il precedente arresto, dove si è proceduto per entrambi gli episodi e con il patteggiamento della pena a un anno e sei mesi.

m.t.