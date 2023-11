Spaccio di droga sulle mura. Cede cocaina e viene arrestato

"Lavoro come imbianchino...quando mi chiamano". E’ una delle risposte che il nigeriano di 33 anni arrestato mercoledì dalla polizia locale di Ferrara, ha dato ieri al giudice Carlotta Franceschetti, durante l’udienza di convalida del fermo di polizia. Risulta residente a Spinea, in provincia di Venezia, ma nel corso del processo ha dichiarato di vivere stabilmente in città, ma di non sapere dove. L’extracomunitario era stato ’pizzicato’ dagli agenti impegnati in un servizio straordinario di controllo contro lo spaccio. Era nel gruppetto di stranieri che sono sospettati di smerciare regolarmente sostanze stupefacenti. L’azione contro il nigeriano è partita dopo che uno dei giovanissimi clienti è stato fermato e ha ammesso che aveva acquistato la dose – mezzo grammo di cocaina – da quel gruppetto. A quel punto gli agenti si sono appostati per ’monitorare’ le attività. E sono riusciti a ’pizzicare’ il trentatreenne mentre cedeva la dose. A quel punto, accortosi degli agenti ha cercato di scappare, ma è stato bloccato, nonostante abbia tentato di divincolarsi, spintonando i poliziotti. Nella tarda mattinata di ieri, lo straniero, assistito dall’avvocato Filippo Sabbatani, ha patteggiato la pena di sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa. Al suo ’attivo’, ha già una precedente condanna a un anno e mezzo di reclusione, comminatagli un anno fa. Il giudice ha disposto per lui il divieto di dimora in provincia di Ferrara.

Controlli. In esecuzione del piano disposto dalla prefettura mercoledì è scattato un nuovo intervento straordinario congiunto di tutte le forze di polizia

che ha interessato, in occasione dell’afflusso degli studenti, le aree prossime agli istituti

scolastici ’Vittorio Bachelet’ di via Bovelli e ’Antonio Roiti’ di via Leopardi, ha visto impegnate sette pattuglie e 15 fra agenti e militari della Questura, del Corpo di polizia locale Terre Estensi’, dei carabinieri e della guardia di finanza. I controlli sono stati anche estesi in alcune aree cittadine, quali il piazzale Giordano Bruno, via Cassoli, via Ortigara, piazzale C stellina, parco Coletta, via Oroboni, via Porta Catena comprese le zone del Sottomura e del Palapalestre, con finalità di prevenzione e repressione dei reati predatori e di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie all’infallibile fiuto dei due cani Aaron e Chloe dell’unità cinofila della polizia locale sequestrati 6,59 grammi di cocaina sulle Mura di Belvedere.

Cristina Rufini