Spaccio di droga, tentato incendio, estorsione. Scattano le manette per un giovane marocchino

Arrestato in Francia un giovane marocchino a seguito di un mandato di arresto europeo, perquisizioni eseguite anche nel Basso Ferrarese. L’operazione nel nord Italia e in Francia si è conclusa il 22 febbraio.

Coinvolti l’aliquota operativa della compagnia carabinieri di Adria e la polizia francese di Les Bordes Aumont. E’ stato arrestato un giovane, 25 anni, di origine marocchina. L’uomo è responsabile di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, tentato incendio e tentata estorsione. Era stato individuato nel corso di una complessa indagine, coordinata dalla Procura di Rovigo e condotta dall’aliquota operativa della compagnia Carabinieri di Adria. Al termine degli accertamenti l’uomo è risultato tra i presunti acquirenti di 52 kg di sostanza stupefacente (rinvenuta in un casolare della provincia di Rovigo per un valore di 250mila euro e un guadagno previsto di 500mila euro) ed anche responsabile del tentativo di incendio, estorsione e tentata rapina nei confronti di un italiano. Le perquisizioni eseguite a gennaio nelle province di Rovigo, Venezia, Ferrara e Milano, con il supporto dei Carabinieri Cinofili e delle Compagnie Carabinieri di Chioggia, Comacchio e Corsico nelle abitazioni e all’interno di alcuni garage, hanno permesso di trovare e sequestrare un chilo di cocaina, 700 grammi di marijuana e una somma di 170mila euro in contanti. Nei confronti dell’uomo, che all’epoca dell’esecuzione delle misure si era sottratto alla cattura, fuggendo in Francia, sono state immediatamente attivate da parte dell’Aliquota Operativa, su delega dell’autorità giudiziaria, le ricerche tramite il ‘Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia’, con l’emissione da parte della stessa autorità giudiziaria di un mandato di arresto europeo. Una misura eseguita lo scorso 22 febbraio dalla polizia francese.

