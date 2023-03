Spaccio e bivacchi, denunce e sgomberi

L’attività di perlustrazione del territorio portata avanti in settimana dagli agenti della polizia locale ha portato, fra le altre cose, alla denuncia di spacciatori e allo sgombero di bivacchi. Nel primo caso a farne le spese è stato un nigeriano 36enne richiedente asilo, che è stato denunciato per spaccio perché sorpreso in piazzale Giordano Bruno a vendere hashish. Due giacigli sono invece stati sgomberati in viale Po e in viale Cavour sotto il porticato della scuola Tasso. In particolare, in viale Po la presenza di una persona che dormiva in un bivacco era stata da tempo segnalata dai residenti, e l’intervento della polizia locale ha portato anche all’identificazione del soggetto. Cartoni, coperte e sporcizia sono state rimosse. La tempestività di una pattuglia è risultata invece decisiva in via Scienze, fuori da un’attività di parrucchiera dove il titolare e una donna stavano avendo un diverbio per problemi di un mancato pagamento. Gli agenti hanno evitato una colluttazione fra le due persone che sono state identificate. Il titolare è stato invitato a sporgere querela, mentre la donna è stata soccorsa dal 118 per l’evidente stato di ubriachezza.