Spaccio e bivacchi, denunce in Gad

Nella serata di ieri le volanti della questura, insieme ai colleghi del Reparto prevenzione crimine di Bologna, hanno svolto un servizio straordinario di controllo in zona Gad. In particolare le attività si sono concentrati nell’area della stazione e in viale IV Novembre, dove sono state controllate alcune persone sospette lungo le mura. Il controllo ha permesso di appurare che due di loro avevano della marjuana già suddivisa in dosi. Per tale ragione sono stati denunciati per spaccio. Inoltre gli agenti hanno sorpreso due giovani che stavano bivaccando sulle mura. Per loro sono scattati una sanzione e un provvedimento di allontanamento dal luogo con divieto di farvi ritorno entro le successive 48 ore.