Spaccio e furti, maxi servizio in pieno centro

Spaccio, furti, rapine. Con un occhio di riguardo al mercato settimanale in pieno centro storico. Un cordone di sicurezza, per evitare ogni genere di azione illecita, è scattata ieri mattina voluto dalla Prefettura e con in campo tutte le forze dell’ordine. L’intervento straordinario congiunto ha visto oltre all’area mercato del lunedì, interessare anche la zona dei Baluardi e i punti nevralgici di accesso del centro cittadino. Nel calderone dei controlli, oltre a spaccio e al contrasto dei reati predatori, sono finiti anche il rispetto delle norme sull’immigrazione, sul decoro, sulla sicurezza urbana, sul regolare adempimento degli obblighi tributari e contributivi compresi quelle che disciplinano il lavoro subordinato. In campo otto pattuglie, con 16 agenti e militari della Questura, dei comandi provinciali di Arma e Finanza insieme alla Municipale che hanno ottenuto il seguente bilancio: una denuncia e sei ispezioni ad attività commerciali. In particolare uno straniero è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti all’offesa della persona, perché nascondeva sulla propria auto un coltello a serramanico. Verifiche fiscali ed amministrativi invece a altrettanti esercizi commerciali del centro, compresi i loro utenti. Nello stesso servizio le forze dell’ordine hanno proceduto al controllo di 75 persone ritenute di interesse operativo, 16 autoveicoli e sono state elevate otto contravvenzioni al codice della strada. "L’attività congiunta – si legge da una nota – si inserisce nel quadro di una serie di iniziative che la Prefettura e tutte le forze di polizia hanno inteso avviare, in forma congiunta, per riscontrare le numerose segnalazioni pervenute dai cittadini nelle scorse settimane, nei vari quartieri della città".