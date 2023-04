Spaccio fuori dalle scuole, una mattinata di controlli

Scuole nel mirino nell’ambito del controllo interforze eseguito ieri mattina da polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Nel dettaglio, l’intervento disposto dalla prefettura era finalizzato a contrastare e prevenire lo spaccio e il consumo di stupefacenti all’esterno degli istituti. Nel dettaglio, otto fra agenti della questura e del polizia locale e sei militari del comando provinciale dei carabinieri e del comando provinciale della guardia di finanza, ieri mattina, dalle 7.15, hanno controllato, anche con l’ausilio di un’unità cinofila, il perimetro e le zone di accesso alle scuole, nonché i parchi vicini in quanto luoghi di ritrovo e aggregazione degli studenti prima dell’ingresso nelle aule. L’attenzione delle sette pattuglie è stata allargata anche alle persone e ai mezzi in transito nei pressi delle scuole, al fine di prevenire eventuali azioni illecite. Nel complesso sono state controllate e identificate 87 persone e controllate 74 autovetture.

Nel corso delle attività interforze sono stati sequestrati quattro grammi di hashish in vari involucri, rinvenuti nei pressi delle zone controllate grazie anche all’ausilio dell’unità cinofila della polizia locale che per l’attività ha impiegato il pastore olandese Foras. L’attività congiunta si inserisce nel quadro di una serie di iniziative che la prefettura ha voluto avviare all’unisono con tutte le forze di polizia presenti sul territorio, per garantire, in modo trasversale, il necessario presidio di legalità nei vari quartieri della città.