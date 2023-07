Spaccio in via Baluardi Hashish sulle mura, il tribunale condanna il ‘capo’ dei tunisini

di Federico Malavasi

La droga che gli avevano trovato addosso non era di qualità così eccellente. Le analisi chimiche su quell’etto scarso di hashish hanno infatti rilevato una quantità di principio attivo inferiore al 20%. Un dettaglio non proprio insignificante per Naim Chalghoumi, il quarantenne tunisino ritenuto uno dei pezzi grossi del microcosmo dello spaccio in via Baluardi, ma che comunque non lo ha salvato da una condanna. Alla luce di quel test, il tribunale ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto e ha inflitto al nordafricano una pena di un anno, un mese e dieci giorni.

Il processo concluso ieri mattina ha avuto inizio con l’arresto di fine maggio e ha registrato un ‘intoppo’ due settimane fa, quando Chalghoumi (assistito dall’avvocato Massimo Bissi) è stato arrestato per evasione dai domiciliari proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto comparire in udienza. Ma andiamo con ordine e partiamo dal 23 maggio, giorno in cui è finito nella rete della polizia. Lo straniero è stato notato dalle volanti mentre si trovava in via Baluardi. Alla vista degli agenti, ha subito capito di essere nei guai. Ha quindi cercato di scappare, sbarazzandosi della droga che teneva nelle tasche dei pantaloni. Un tentativo disperato che non è servito a molto. I poliziotti (tre pattuglie in tutto) si sono immediatamente lanciati all’inseguimento. Poco dopo lo hanno raggiunto e circondato, recuperando la sostanza che aveva gettato via. A terra, non lontano dal luogo della cattura, gli uomini della questura hanno recuperato poco meno di un etto di hashish. Per Chalghoumi sono scattate le manette. L’arresto ha dato il via al processo terminato ieri.

Nell’udienza precedente a quella conclusiva, si era poi verificato il colpo di scena. L’imputato era atteso in tribunale, ma non si è visto. A quanto si apprende, si sarebbe presentato in udienza in ritardo e senza registrarsi. Visto il suo status di detenuto ai domiciliari, sono partite le ricerche che si sono concluse poche ore dopo in piazzale Medaglie d’Oro, dove il quarantenne è stato trovato mentre stava rientrando a casa (comunque in ritardo rispetto agli orari che gli erano consentiti). I carabinieri lo hanno quindi arrestato per evasione, facendo così partire un ulteriore filone processuale che approderà in tribunale il 18 settembre. L’ennesimo guaio con la giustizia per l’autoproclamato ‘capo’ dei tunisini che controllano il mercato dello spaccio di via dei Baluardi.