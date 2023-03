"Spaccio in via Baluardi, installiamo la telecamera"

Una telecamera di sorveglianza contro spaccio e degrado in via Baluardi angolo via delle Chiodare. L’annuncio (con relativa bagarre e sospensione della seduta) arriva direttamente dal vicesindaco Nicola Lodi, intervenuto durante il dibattito sulla mozione presentata dalla consigliera del Gruppo Misto Anna Ferraresi e sottoscritta anche da Roberta Fusari (Azione Civica) e Tommaso Mantovani (M5S). Al centro dell’atto discusso ieri in Consiglio comunale c’erano le segnalazioni di alcuni residenti riguardo a smercio di droga e microcriminalità in quel tratto di mura, una zona già da tempo sotto la lente delle forze dell’ordine. In particolare, i gruppi firmatari chiedevano maggiori controlli, un potenziamento dell’illuminazione pubblica, l’installazione "in punti strategici" di telecamere di sorveglianza e la chiusura della scala di accesso alle mura. Il numero due della giunta ha ammesso la presenza di "un problema" in quella parte di centro storico. "Lo abbiamo visto negli anni – puntualizza – e si è deciso di affrontarlo attraverso diverse strategie". La prima è appunto l’installazione di una telecamera all’altezza dell’incrocio tra via Baluardi e via Chiodare.

"Quella telecamera – aggiunge Lodi – è già in programma. Esiste già un progetto esecutivo ed entro il 2023 sarà attivata. È frutto di un tavolo tecnico con le forze dell’ordine". Riguardo alla richiesta avanzata dalle opposizioni firmatarie della mozione di chiudere o mettere in sicurezza la scaletta che collega le mura a via dei Baluardi, Lodi non ha dubbi: "La scala non verrà rimossa – scandisce – né chiusa". Per quanto concerne infine l’illuminazione, "abbiamo sollecitato affinché quella zona venga riammodernata entro la fine dell’estate con un nuovo sistema di led". Il vicesindaco ha poi illustrato quanto viene fatto in via Baluardi dal punto di vista dei controlli. "Le forze dell’ordine sono presenti quotidianamente – elenca –. Sono stati eseguiti quaranta controlli nei primi sei mesi dell’anno e l’anno scorso sono stati oltre cento solo contando quelli della polizia locale. Faremo inoltre una Commissione informativa sul tema della sicurezza".

L’intervento di Lodi ha dato il via a un dibattito che si è concluso con un acceso battibecco tra il numero due della giunta e il capogruppo del Pd Francesco Colaiacovo. I due si sono fronteggiati con parole forti e dita puntate davanti ai banchi della giunta. La scintilla è stata un passaggio sul famoso blitz al Grattacielo con l’elicottero della polizia, riguardo al quale Colaiacovo ha parlato di "spettacolarizzazione" della sicurezza pur elogiando il lavoro svolto dal questore Calabrese. Il confronto, piuttosto animato, ha costretto il presidente Lorenzo Poltronieri a sospendere la seduta del Consiglio per qualche minuto. Sul punto è intervenuto anche il sindaco Alan Fabbri che ha espresso "solidarietà" a Lodi stigmatizzando "l’atteggiamento gravissimo e inaccettabile tenuto dal capogruppo del Pd. Ci aspettiamo le sue scuse".

Raffreddati gli animi e chiuso con una glaciale stretta di mano lo scontro tra Lodi e Colaiacovo, la mozione è stata messa ai voti e respinta.

f. m.