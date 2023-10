Ferrara, spacciava in monopattino: arrestato

Ferrara, 19 ottobre 2023 – Sorpreso a spacciare droga sul retro di un supermercato in zona Porta Catena e arrestato. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì, quando i carabinieri hanno notato un uomo con una vistosa maglietta arancione aggirarsi nei dintorni con fare sospetto. Visto il suo comportamento, i militari hanno pensato che stesse aspettando qualcuno che tardava all’appuntamento. Intuizione azzeccata, dato che, di lì a poco, è sopraggiunto uno straniero in monopattino. Raggiunto il piazzale, il giovane ha estratto due palline di cocaina dalla bocca e le ha passate all’uomo in attesa che, a sua volta, gli ha allungato 50 euro. I militari sono quindi saltati fuori e hanno fermato il pusher. L’arresto è stato convalidato ieri mattina. Per il ragazzo è stato disposto l’obbligo di presentazione quotidiana ai carabinieri in attesa del processo, rinviato al 14 novembre.