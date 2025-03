Spaccio nei locali notturni. Sorpreso con ecstasy e cocaina. Ragazzo arrestato durante la serata

Non si allenta l’attenzione della polizia di Stato sui locali notturni. In particolare, la lente degli agenti è concentrata sullo spaccio di droga tra i giovani che affollano i luoghi del divertimento della città. Dopo due arresti simili messi a segno nelle scorse settimane sempre in una discoteca, ecco che nella notte tra venerdì e sabato gli uomini delle volanti hanno messo a segno un altro colpo.

A finire nella rete è stato un giovane, trovato in possesso di una decina di grammi di cocaina e alcune pastiglie di ecstasy. Tutte sostanze che gli agenti, anche alla luce del comportamento sospetto e delle circostanze dell’accaduto, hanno ritenuto pronte per essere smerciate ad altri avventori del locale in cerca di sballo. Abbastanza quindi per far scattare l’arresto. Il tutto è avvenuto durante un controllo svolto dai poliziotti nei locali per giovani, finalizzato a prevenire il traffico di sostanze proibite e ciò che ne consegue. A seguito dell’arresto e conclusi gli accertamenti del caso, il ragazzo è stato messo ai domiciliari come disposto dal pubblico ministero di turno in attesa dell’udienza di convalida. Quello dell’altra notte, come accennato, è il terzo arresto in circostanze simili che viene messo a segno dalla polizia di Stato nelle discoteche della città. A inizio febbraio, due giovani furono infatti catturati dalla squadra mobile che, durante un controllo, li trovò in possesso di cocaina, hashish, marijuana e droghe sintetiche quali mdma e anfetamine. Anche per loro furono disposti gli arresti domiciliari.

f. m.