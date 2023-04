Spaccio nei parchi La droga nascosta in una grondaia Blitz al Giordano Bruno

La droga nascosta nella grondaia di un chiosco. È l’ultima trovata degli spacciatori che frequentano il parco Giordano Bruno. Stavolta però è andata male ai malviventi che speravano di smerciare la sostanza proibita, accuratamente tenuta lontano da occhi indiscreti. Il fiuto di Chloe, uno dei cani antidroga della polizia locale, ha portato gli agenti dritti ai due panetti di hashish. È l’ultimo colpo inferto al mercato della droga in zona Gad. Il blitz, condotto ieri mattina, ha permesso ai ‘berretti bianchi’ di togliere dal mercato 160 grammi di ‘fumo’. Il controllo, oltre al sequestro della sostanza stupefacente, ha portato anche alla denuncia di un soggetto che si aggirava nella zona nonostante fosse colpito da un Daspo urbano firmato dal questore. L’uomo – un nigeriano già noto per questioni di droga –, alla vista delle divise ha cercato di fuggire e far perdere le proprie tracce. Un tentativo che si è concluso senza esito se non nuovi guai per lo straniero. "Il ritrovamento di droga conferma il cambio di passo della polizia locale, che merita il ringraziamento di tutta la città – afferma il vicesindaco con delega alla Sicurezza Nicola Lodi –. Oggi troviamo stupefacente e mandiamo un segnale chiaro agli spacciatori. Non solo. Tra poco chiuderemo il parco Giordano Bruno come fatto con il parco Coletta, occupandolo con sport, cultura e famiglie. A breve, infatti, inizieranno gli accantieramenti e la chiusura dell’area verde. La prossima estate sarà luogo di divertimento".

L’intervento condotto ieri mattina al parco Giordano Bruno è solo l’ultimo di una serie per la polizia locale. Dall’inizio di aprile, infatti, gli agenti del comando di via Tassoni hanno trovato un altro mezzo etto di sostanze. I loro controlli si sono poi focalizzati anche nei dintorni delle scuole. In particolare, la lente si è stretta su Ipsia e Carpeggiani. I due istituti sono stati controllati all’orario di entrata e nella pausa ricreazione. L’attività ha portato al ritrovamento di alcuni spinelli di hashish. Prosegue anche il pugno di ferro sui locali pubblici. Nel mirino dell’amministrazione sono finiti due esercizi di via San Romano, a cui è stato negato il permesso di allestire distese in strada (con ordine di rimozione di tavoli e sedie) e ridotto l’orario di apertura, con obbligo di chiusura da mezzanotte alle 6 per sei mesi. "Riguardo alla zona avevamo ricevuto diversi esposti di residenti – afferma Lodi –. C’erano già stati avvisi e oggi procediamo con la linea dura. Stop alla distesa estiva, che era luogo di bivacco".