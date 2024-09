Spaccio, nove giorni di controlli. Raffica di denunce e sequestri

Incessanti i controlli della polizia locale per arginare spaccio e acquisto di droga. In nove giorni il bilancio dei controlli avvenuti tra la zona della Stazione ferroviaria e dintorni, è di otto segnalati come assuntori, due denunciati per spaccio di stupefacenti (più due denunce a carico di ignoti), 66,2 grammi sequestrati tra marijuana e hashish, 1,8 grammi e 5,20 millilitri pronti per essere iniettati di eroina, 1,2 grammi di cocaina e 0,78 grammi della cosiddetta droga dello stupro. Entrando nei dettagli, il 18 settembre l’unità cinofila con il cane Chloe e la pattuglia sperimentazione del Taser hanno fermato una ventenne tunisina che ha tentato di disfarsi dell’hashish in suo possesso (3,45 grammi) gettandolo nel cestino. Vani sono stati i suoi tentativi: a suo carico è stato redatto un verbale per uso personale di stupefacenti. Analogo provvedimento il giorno dopo a carico di un minore, quando il cane Aaron ha fiutato un grammo di hashish nei suoi pantaloni.

Stessa sorte è toccata a una ragazza di 20 anni che è stata sorpresa – il 24 settembre – al binario 3 della stazione in possesso di 8 grammi di hashish. Sempre il 24 settembre il Nucleo anti degrado è intervenuto in via Canapa. Un soggetto ha cercato di allontanarsi ma, bloccato dagli agenti, ha consegnato mezzo grammo di marijuana. Dieci grammi di hashish, invece, sono stati sequestrati a un italiano di 23 anni che ha cercato di scappare dalla stazione correndo verso corso Piave. Per lui è scattata la denuncia. A carico di ignoti, invece, due denunce partite dopo aver trovato eroina e hashish nel parcheggio di via del Lavoro.Gli agenti hanno trovato una siringa piena pronta all’uso e un involucro di cellophane. Il 27 settembre sono stati rinvenuti 37 grammi di hashish sopra il tetto di un fabbricato di via del Lavoro all’altezza di oltre tre metri. Un altro grammo di eroina è stato poi sequestrato in via Canapa a una ragazza. Sequestrato mezzo grammo di cocaina a un 54enne che ha acquistato la droga tra via Belvedere e via Arianuova. Nel pomeriggio del 23 settembre, invece, gli agenti hanno notato nella zona del Grattacielo un noto pusher. Dopo una compravendita, hanno individuato acquirente e spacciatore. Quest’ultimo è stato denunciato. Infine, il 27 settembre gli agenti in borghese hanno controllato una ragazza in via Bologna. Aveva 3 grammi di hashish e 0,78 grammi lordi di ketamina (la cosiddetta droga dello stupro). Tra i suoi effetti personali un cucchiaino, una bottiglia per fumare crack e delle pipe artigianali. "Sequestrare un quantitativo così ingente di stupefacenti in meno di dieci giorni significa essere costantemente a presidio del territorio e non abbassare la guardia" commenta l’assessore alla Sicurezza Nicola Lodi.