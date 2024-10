Spaccio, nuovi sequestri. Droga sui davanzali e in mezzo alle ortiche

Non si fermano le operazioni della polizia locale per contrastare lo spaccio di stupefacenti. Più gli agenti cercano e più trovano droga nascosta nei luoghi più impensati, dai davanzali delle finestre ai cespugli di ortiche. Diversi i rinvenimenti nelle giornate di giovedì e venerdì, che hanno portato al sequestro di un etto di hashish e 6,20 grammi di marijuana in totale. Giovedì l’unità cinofila con i cani Chloe e Aaron, dalle 7.30 alle 10 ha passato al setaccio corso Piave, piazzale Stazione, sottopasso ferroviario che porta in via del Lavoro e autostazione. In seguito alla segnalazione degli animali, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato due involucri di carta stagnola contenenti 1,93 grammi di hashish sul davanzale di una finestra, sotto il portico che collega le piazzette Toti e Rizzieri, a un’altezza di circa due metri, 2,19 grammi di hashish avvolti in cellophane trasparente alla base di un cespuglio nel parchetto di piazzetta Toti, 4,14 grammi di hashish abbandonati a terra dell’autostazione di via del Lavoro e 1,13 grammi di hashish abbandonati a terra nella hall principale della stazione dei treni.

Nel pomeriggio, invece, l’unità cinofila con il cane Foras, ha effettuato un altro controllo dell’area compresa tra il piazzale stazione, via Cassoli e corso Piave, dove hanno trovato, all’intersezione con la via Nazario Sauro, sei grammi di marijuana, un involucro annodato contenente sette pezzi di hashish per un peso totale di 16 grammi e un altro pezzo di hashish per un peso totale lordo di 10 grammi . Tutte le sostanze erano nascoste alla base di un albero. Il giorno seguente il personale dell’unità cinofila con Chloe – insieme al Nucleo Anti Degrado ha effettuato un servizio a piedi al binario 3 della stazione. Il cane ha segnalato la presenza di stupefacente all’interno della tasca anteriore sinistra dei jeans di un ragazzo fermo in banchina. A specifica richiesta, il giovane ha estratto dal portafoglio un pezzo di hashish. A carico del ragazzo, 20 anni, è scattato un verbale per uso personale di stupefacenti. Il secondo rinvenimento del giorno è invece avvenuto in via dei Baluardi, quando gli agenti hanno effettuato un controllo delle mura e sempre Chloe ha fiutato 57 grammi di hashish nascosta nell’erba alla base di alti cespugli di ortiche vicino al baluardo di Sant’Antonio. "Grazie alla polizia locale che, in due giorni, è riuscita a sequestrare oltre un etto di droga in Gad – ha commentato l’assessore alla Sicurezza Nicola Lodi –. È bene ricordare che il quantitativo di droga che gli agenti e i cani stanno rinvenendo in questi ultimi tempi è frutto non solo di controlli mirati, ma avviene anche grazie alla collaborazione tra agenti e cittadini".