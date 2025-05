Spal 2024-25: Roster in Evoluzione tra Addii e Conferme

di Stefano ManfrediniCosa resterà della Spal 2024-25? Poco o nulla, verrebbe da pensare. Quantomeno considerando il rendimento della squadra guidata prima da Dossena e poi da Baldini, capace di salvarsi all’ultimo respiro dopo una stagione da incubo. Il discorso invece è più complesso di quello che sembra, perché bisogna fare inevitabilmente i conti anche con contratti pluriennali che impediscono di liberarsi di un tesserato in maniera automatica. Lasciando da parte gli atleti che rientreranno dai prestiti, proviamo a dare un’occhiata ai giocatori che con tutta probabilità non vedremo più a Ferrara.

Partiamo tra i pali, dove è praticamente certo l’addio di Marco Meneghetti. Il portiere friulano, arrivato in biancazzurro nel 2019, non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo. Né a Ferrara né a Bolzano e Gubbio, dove ha giocato in prestito. Quest’anno ha avuto l’opportunità di scendere in campo tre volte, ma non è stato all’altezza della situazione.

In difesa, pare arrivata ai titoli di coda l’avventura nella Spal di Alessandro Bassoli e Matteo Bruscagin. Entrambi sono in scadenza di contratto, e hanno passato già da tempo la soglia dei 30 anni. Bassoli (classe 1990) quest’anno non ha ripetuto il campionato positivo della scorsa stagione, perdendo definitivamente il posto da titolare con mister Baldini. Al contrario, col tecnico di Massa ha ritrovato uno spazio importante Bruscagin (classe 1989), che nel momento più delicato della stagione ha risposto presente.

Qualche possibilità in più di restare in biancazzurro ce l’ha Alessandro Fiordaliso, pure lui in scadenza di contratto tra poco più di un mese ma decisamente più giovane rispetto ai colleghi di reparto. Fiordaliso (classe 1999) ha al proprio attivo anche 64 gettoni in B, e può agire un po’ in tutti i ruoli della retroguardia. Quest’anno si è infortunato gravemente al ginocchio nel corso del precampionato, poi ha lavorato sodo per rientrare nel rush finale e ha fornito il proprio contributo.

A centrocampo sono tanti i giocatori che hanno deluso o comunque giocato al di sotto delle aspettative. Tra questi, Igor Radrezza, Hamza Haoudi e Roberto Zammarini hanno un altro anno di contratto, quindi eventualmente bisognerà cercare acquirenti sul mercato. Omar El Kaddouri invece è in scadenza: con ogni probabilità non verrà prolungato il rapporto con il centrocampista marocchino, fortemente voluto da mister Dossena ma mai davvero coinvolto nel progetto biancazzurro.

Ha un altro anno di contratto pure Jean Claude Ntenda, per il quale andrà fatta una valutazione. L’eventuale prospettiva è quella di continuare a fare la riserva di Daniele Mignanelli che seppur a corrente alternata è stato tra i più convincenti. Christian Nina tornerà alla Vis Pesaro per fine prestito, così come non verrà esercitato il diritto di riscatto per l’evanescente Cristian Spini, di proprietà del Trapani. Ottar Karlsson non ha brillato, ma ha avuto mille infortuni e merita un’altra chance. Emanuele Rao è legato alla Spal fino al 2026 però se ne andrà al 100%, mentre sarà più complicato trovare una sistemazione a Soufiane Bidaoui, il cui biennale firmato la scorsa stagione continua a destare grande perplessità.