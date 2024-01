Spal, a Pesaro per sfatare il tabù trasferta

Dopo aver interrotto la lunga astinenza battendo l’Olbia prima della sosta, la Spal ha il dovere di cambiare rotta anche in trasferta. Lontano da Ferrara i biancazzurri hanno vinto una sola volta, tre mesi e mezzo fa sul campo della Juventus Next Gen. Quella disputata allo stadio Moccagatta era la prima gara fuori casa di Antenucci e compagni, che nei successivi otto turni esterni hanno racimolato appena tre punti. È di tre pareggi e cinque sconfitte il bilancio delle ultime otto trasferte della Spal, che per risalire la classifica non può davvero prescindere da un deciso cambio di marcia fuori casa. In trasferta soltanto le ultime della classe Olbia e Fermana (5 punti) hanno raccolto meno dei biancazzurri (6 punti come Sestri Levante e Rimini). Mister Colucci è determinato ad infrangere il tabù allo stadio Benelli, che lo ha visto protagonista sulla panchina del Pesaro nella stagione 2018-19.

Il tecnico pugliese aveva iniziato malissimo il suo percorso esterno (ko 3-1 ad Arezzo), poi è arrivato un pareggio incoraggiante (1-1) sul campo della Torres che in quel momento comandava la classifica. Le sconfitte rimediate – seppur di misura – a Rimini e Carrara senza tirare in porta hanno portato sconforto e frustrazione, poi la squadra si è ricompattata strappando due risultati utili a Gubbio (0-0) e Pineto (1-1) in un momento molto difficile della stagione. Per gettare via le scorie di un girone di andata da dimenticare però serve un colpaccio, che la squadra di Colucci medita di sferrare domani sul campo della Vis Pesaro.

La vittoria conquistata con l’Olbia ha restituito un pizzico di entusiasmo ed autostima ai biancazzurri, ai quali – specialmente in trasferta – finora è sempre mancato il coraggio necessario per fare bottino pieno. Lo dicono i numeri, se si considera che nelle nove partite giocate fuori casa la Spal ha segnato la miseria di cinque reti. A questo punto, sarà interessante osservare come l’allenatore intenderà giocarsi le proprie carte nello scontro diretto coi biancorossi. All’andata, al debutto in campionato, fu Antenucci a decidere l’incontro regalando a mister Di Carlo tre punti preziosi. Stavolta il capitano potrebbe partire dalla panchina, magari subentrando nella ripresa come accaduto prima della sosta con l’Olbia.

In questo caso toccherebbe di nuovo a Rabbi guidare l’attacco spallino, magari in un tridente col debuttante Edera schierato sulla destra. Altrimenti spazio nuovamente a Rao e Maistro, con l’ultimo arrivato che entrerebbe in campo nella ripresa. A proposito, anche per Edera quella con la Vis Pesaro è una partita partita. Non è un ex di turno come mister Colucci, però nella prima parte di questa stagione si è allenato due mesi coi biancorossi. Alla fine però è stata la Spal a concedergli l’opportunità di tornare in campo, e adesso i tifosi biancazzurri non vedono l’ora di vederlo all’opera.