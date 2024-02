Spal, al Mazza arriva l’Arezzo. In palio 3 punti per rialzare la testa

Sette punti in tre partite sono serviti alla Spal per restare in corsa per la salvezza diretta, ma non per uscire dalla zona playout. Questo significa che la strada che porta fuori dal tunnel è ancora lunga, e passa anche per una vittoria stasera contro l’Arezzo. Battendo gli amaranto nell’anticipo del Mazza infatti i biancazzurri trascorrerebbero almeno una notte in sestultima posizione, mettendo una buona dose di pressione sulle spalle di Ancona e Sestri Levante che scenderanno in campo rispettivamente domani e domenica. Ma la squadra di Di Carlo al momento deve concentrarsi esclusivamente su se stessa, perché soprattutto sul campo del Pescara ha dimostrato di potersela giocare alla pari e battere anche una big del campionato, peraltro in trasferta. Il pareggio esterno con il fanalino Fermana ha frenato l’entusiasmo, ma il bilancio del trittico di gare targate Di Carlo è senza dubbio soddisfacente. Adesso però si attendono conferme nei prossimi incontri, oggi con l’Arezzo e tra poco più di una settimana nello scontro diretto col Sestri Levante. La squadra di Indiani ha già fatto male alla Spal nel girone di andata e certamente non sarà sottovalutata, anche perché a differenza dei biancazzurri è in piena corsa per un posto nei playoff (il decimo posto è ad una sola lunghezza).

Antenucci e compagni però sono consapevoli di non poter fallire, e che il terzo successo in quattro gare rappresenterebbe un segnale fortissimo da mandare a tutte le avversarie. Mister Di Carlo se la giocherà come ha fatto nelle ultime uscite, con un 4-4-2 offensivo. Davanti a Galeotti, l’incognita principale è il sostituito dello squalificato Peda, con Bruscagin e Fiordaliso in lizza per una maglia. Sulla sinistra invece dovrebbe rientrare Tripaldelli. La linea di centrocampo potrebbe essere la stessa di Fermo, quindi con Carraro e Buchel mediani, Dalmonte e Maistro esterni. L’altro punto interrogativo è la composizione dell’attacco, con capitan Antenucci e Petrovic che sembrano favoriti su Zilli e Rabbi. In casa Arezzo va prestata la massima attenzione nei confronti di bomber Gucci, che nel girone di andata aveva colpito la Spal due volte e nell’ultimo turno di campionato ha realizzato una doppietta decisiva con la Recanatese. La prospettiva di mettere la testa fuori dalla zona playout almeno per una notte però è troppo allettante, e stasera ci sarà uno stadio intero a trascinare Antenucci e compagni verso una vittoria che avrebbe un valore inestimabile.