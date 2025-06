Spal: Attesa per Tacopina, Baldini riflette sul futuro dopo la salvezza

In casa Spal si naviga a vista. In attesa dell’arrivo del presidente Tacopina, in via Copparo si lavora per iscrivere la squadra al prossimo campionato di serie C entro venerdì prossimo. Per il resto, la programmazione è rinviata a data da destinarsi. A prescindere dal fatto che il direttore generale Carra, il direttore sportivo Casella e mister Baldini abbiano un altro anno di contratto. La proprietà è chiamata a rompere gli indugi nel più breve tempo possibile, ma prevedibilmente bisognerà attendere almeno un’altra settimana per avere le idee più chiare. Attende di conoscere il proprio destino il tecnico di Massa, che conta di avere un’altra opportunità dopo aver condotto i biancazzurri alla salvezza attraverso un percorso minato.

"Mi sono trovato in una situazione nella quale era complicato mettere insieme i ragazzi per mille motivi, per mille situazioni, anche sotto l’aspetto culturale – spiega Francesco Baldini a San Marino Rtv –. Era uno spogliatoio non semplice da mettere insieme. I ragazzi poi sono stati bravi, perché hanno fatto la miglior partita quando serviva, in casa contro il Milan Futuro. Si sono compattati. Ci sono state 13 partite prima di arrivare ai playout, però poi quella importante non l’hanno sbagliata e questo è quello che conta. Il futuro? Io e il mio staff abbiamo il contratto, però è vero che i contratti sono fatti per mettere una firma in un foglio di carta. Valuterà il presidente, valuterà la società: io sono a completa disposizione, perché una piazza come quella di Ferrara merita assoluto rispetto e la Spal merita di fare altri campionati, di fare stagioni diverse dall’ultima.

E ancora: "Quindi se la proprietà volesse continuare – prosegue Baldini –, sarei molto contento e soddisfatto. A Ferrara c’è tutto per lavorare bene: strutture, campi, una società che non ci ha fatto mancare niente, uno stadio con una tifoseria incredibile e questa salvezza all’ultima spiaggia ha fatto paura a tanti. Degli errori bisogna fare tesoro e ci sono tutte le possibilità per poter rilanciare una piazza incredibile come quella di Ferrara". Sono dichiarazioni interessanti quelle rilasciate a San Marino Rtv dal tecnico toscano, che tocca un tasto spesso sottovalutato nel corso della stagione. Quello della gestione di uno spogliatoio con tante anime diverse, che alla fine per fortuna hanno trovato un punto di incontro nel momento più difficile, quando la retrocessione era a un passo. Sarà bastato centrare in extremis l’obiettivo salvezza a mister Baldini per essere confermato sulla panchina? È ancora presto per dirlo con certezza. Un altro Baldini – Silvio – invece stasera disputerà la finale di andata dei playoff con vista sulla serie B alla guida del Pescara sul campo della Ternana. Un evento che purtroppo i tifosi della Spal potranno vedere soltanto in tv.