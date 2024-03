Spal bruttina, vince la paura. Salvarsi subito

Nella partita della paura, la prima cosa da considerare è il risultato, unico fattore ormai rilevante a 360’ dal termine della regular season. La Spal ha colto il suo obiettivo minimo, un punto, e mantiene la sest’ultima posizione con due lunghezze di margine sull’avversario di ieri. Un successo come quelli del Sestri Levante e dell’Entella avrebbe forse tolto definitivamente le castagne dal fuoco. Ma la Spal ha fatto troppo poco per gettare i presupposti per la vittoria, con un primo tempo pessimo e anche lezioso, inadatto a un match-salvezza, e una ripresa se non altro più da combattimento. Poi caso vuole che proprio nel secondo tempo l’Ancona abbia avuto tre grosse occasioni contro l’unico tiro in porta di Zilli per la Spal, e senza gli interventi di un Galeotti che aveva cominciato malissimo e ha finito da salvatore della patria, Antenucci e compagni avrebbero perso la partita. Così il secondo clean sheet di fila, per quanto non troppo glorioso, non lascia bocca del tutto amara, pur non togliendo di torno la sofferenza di questa stagione sbagliata. Era da utopisti pretendere bel gioco in un pomeriggio di terrore, ma è anche vero che qualcosa di più dalla Spal era lecito aspettarsi sul piano della prestazione. Nel primo tempo i biancazzurri hanno penato: Buchel e lo spento Maistro hanno perso due palloni subito nei primi sessanta secondi e la Spal si è trascinata così fino al 45’, faticando a uscire e a costruire gioco per una coppia di attaccanti comunque malissimo assortita che Di Carlo giustifica con problemi fisici di Zilli. Petrovic e Maistro non sono due da battaglia e infatti la loro sostituzione poco dopo l’intervallo è stata doverosa. Nella ripresa, pur continuando a creare poco, la squadra è stata più concreta e ha lasciato il fioretto negli spogliatoi mettendoci quel filo di spada necessario in questi frangenti, Ha superato il momento peggiore nei due minuti che hanno visto Galeotti vincere il duello con Spagnoli, poi di fatto non ha più concesso e ha spazzato quando c’era da spazzare. E’ stato il terzino sinistro Agyemang a darle un sacco di pensieri. Con Rao e Zilli davanti è andata un poco meglio anche se oltre al colpo di testa del centravanti mai si è andati in porta, col solo Valentini a sfiorare la rete su due piazzati. Inutile sperare che questo gruppo abbia in canna più di quel che sta offrendo. Conviene sperare nella salvezza e chiudere il libro azzerando una stagione più che magra. E che purtroppo, non è ancora finita.

Mauro Malaguti