Spal, buona notizia: miglior difesa del torneo

I numeri spesso non bastano per fotografare fedelmente un campionato, ma sicuramente possono fornire indicazioni interessanti sulle varie squadre. È curioso per esempio osservare che il Mezzolara – la squadra da tutti considerata l’antagonista della Spal per la promozione diretta – sia alle prese con problemi del tutto simili a quelli della squadra di Di Benedetto. Il Mezzolara ha un punto più di Iglio e compagni grazie a tre vittorie conquistate sempre per 1-0 e un pareggio per 1-1. E domenica scorsa è incappato nella prima sconfitta stagionale con il Massa Lombarda, restando a bocca asciutta. Quattro gol in cinque partite per il Mezzolara, cinque per la Spal che negli ultimi 250 minuti (oltre due gare e mezzo) è andata in rete soltanto dal dischetto con Gaetani.

Provando a guardare il bicchiere mezzo pieno invece l’Ars et Labor ha registrato la difesa in maniera eccellente, con un solo gol subito (su calcio di rigore) nelle ultime quattro partite di campionato. Sono complessivamente tre le reti al passivo della Spal, miglior retroguardia del torneo in buona compagnia. Hanno incassato soltanto tre gol anche la capolista Castenaso, il sorprendente Medicina Fossatone, il già citato Mezzolara, il Faenza e l’Osteria Grande. Quest’ultima è l’unica squadra assieme al Castenaso che ancora non ha perso nemmeno una partita. Peccato che l’Osteria Grande però non sia però ancora riuscita a vincere: finora infatti la piccola società espressione del comune di Castel San Pietro ha ottenuto cinque pareggi in altrettante giornate di campionato, con tre gol fatti e altrettanti subiti.

Il Castenaso è tra le formazioni più prolifiche con nove reti realizzate, come Medicina Fossatone e Young Santarcangelo. Il miglior attacco in assoluto però è quello della Sampierana, a segno 11 volte (cinque delle quali col Mesola), ma la squadra di San Piero in Bagno viene anche perforata facilmente (sette gol subiti). Nei piani bassi della classifica, è preoccupante l’involuzione del Mesola che aveva iniziato con quattro punti e nemmeno un gol al passivo nelle prime due giornate. Negli ultimi tre turni invece i castellani hanno incassato addirittura 13 reti! Il peggiore attacco per distacco però è quello della Comacchiese, ancora a secco dopo cinque giornate. Se è vero che i campionati li vincono le squadre che riescono a mantenere la porta inviolata, la Spal può guardare con fiducia al prosieguo della stagione. Ma il nodo del centravanti resta irrisolto, e con numeri del genere sotto il profilo realizzativo difficilmente i biancazzurri arriveranno davanti a tutti.