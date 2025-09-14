Spal, c’è il Massa Lombarda: niente scherzi

Cancellare la figuraccia rimediata con il Fratta Terme conquistando con il Massa Lombarda (fischio d’inizio alle 15,30) la prima vittoria casalinga in campionato. È questo l’obiettivo della Spal, che dopo il colpo sferrato domenica a Santarcangelo di Romagna deve necessariamente trovare continuità anche al Mazza. È paradossale che in uno stadio che fa registrare numeri che in questa categoria non hanno paragoni i biancazzurri continuino a faticare così tanto. Accadeva la stessa cosa in serie B e C: è arrivato il momento di invertire la rotta. Il pareggio racimolato in Coppa Italia con la Comacchiese ha fatto storcere il naso a parecchi tifosi, sia per il primo tempo sotto tono che per l’incapacità della squadra di concretizzare la mole di gioco creata nella ripresa. Il problema del gol comincia a pesare, ma mister Di Benedetto è convinto di avere a disposizione le armi per invertire la tendenza anche prima dell’arrivo del bomber tanto atteso. Saranno ancora Carbonaro e Senigagliesi a guidare l’attacco, assieme a uno tra Barazzetta e Gaetani. Negli altri reparti si va verso la conferma in blocco della squadra che ha espugnato il campo dello Young Santarcangelo, quindi Giacomel tra i pali, Iglio, Dall’Ara, Mambelli e Mazzali in difesa, Cozzari, Ricci e Malivojevic a centrocampo. Il Massa Lombarda punta alla salvezza e sulla carta non rappresenta un ostacolo insormontabile per la Spal, che si ritroverà di fronte una squadra che conosce bene la categoria ma che ha iniziato il campionato con una sconfitta 2-0 sul campo del Cava Ronco e un pareggio casalingo con l’Osteria Grande. Mercoledì scorso in Coppa Italia il Massa Lombarda ha ceduto di schianto in casa di fronte al quotato Mezzolara (1-4), ma c’è da scommettere che la mente dei romagnoli fosse già rivolta alla gara contro Iglio e compagni, meditando di imitare il Fratta Terme.

CALENDARIO. Finora in campionato la Spal ha sempre giocato di domenica, ma non sarà sempre così. Anzi, dopo il match col Massa Lombarda i biancazzurri disputeranno le tre gare di fila di sabato (20 settembre a Budrio col Medicina Fossatone, 27 settembre a Ferrara con la Comacchiese, 4 ottobre sul campo del Castenaso). Inoltre, mercoledì 1 ottobre la squadra di Di Benedetto affronterà il Sant’Agostino nel terzo e ultimo incontro della prima fase di Coppa Italia.

PROBABILE FORMAZIONE. Spal (4-3-3): Giacomel; Iglio, Dall’Ara, Mambelli, Mazzali; Cozzari, Ricci, Malivojevic; Barazzetta, Carbonaro, Senigagliesi. All. Di Benedetto. Panchina: Luciani, Casella, Stoskovic, L. Mazza, Di Bartolo, Prezzabile, Gaetani, G. Mazza, J. C. Chazarreta. Arbitro: Ghirardi di Ravenna.

Stefano Manfredini