Spal, c’è Moretti davanti

Non è arrivato alla vigilia del campionato come sarebbe stato lecito aspettarsi e nemmeno entro la fine di settembre come avevano chiesto a gran voce gli ultras, ma alla fine il centravanti tanto atteso è giunto a destinazione. Si tratta di Federico Moretti, attaccante classe 1994 che ha appena risolto il proprio contratto con l’Union Clodiense. Esattamente come il direttore sportivo Federico, che aveva lasciato il club granata una settimana fa per raggiungere la Spal. Moretti si era legato alla società di Chioggia la scorsa estate, fortemente voluto dall’uomo mercato che adesso l’ha convinto a seguirlo a Ferrara. A metà ottobre quindi finalmente mister Di Benedetto può contare sulla prima punta necessaria per completare un reparto offensivo che curiosamente si è sbloccato nelle ultime partite. Sei reti realizzate contro Castenaso e Cava Ronco, abbinate al primo posto in classifica, non hanno modificato le intenzioni del club di via Copparo che appena ha avuto l’occasione di mettere le mani su Moretti ha affondato il colpo.

A quanto pare, era proprio il 31enne teramano l’attaccante in cima alla lista dei desideri di mister Di Benedetto, che lo avrebbe voluto portare in biancazzurro già nella sessione estiva di mercato. L’occasione non si è presentata, e la Spal si è ritrovata a giocare la prima fase di campionato adattando al centro del tridente prima Carbonaro e poi Cozzari. Nel frattempo, nella Clodiense Moretti non ha trovato lo spazio che immaginava. Mister Tedino ha puntato forte su Bocalon, lasciando di fatto libero l’attaccante abruzzese di trovarsi un’altra sistemazione. E la Spal ne ha approfittato. A Chioggia ha collezionato sei gettoni e un gol in serie D e una presenza in Coppa Italia, ma la carriera di Moretti lascia intuire che i biancazzurri abbiano sferrato davvero un bel colpo. La scorsa stagione ha contribuito con cinque gol in 25 partite alla promozione in serie C della Sambenedettese. Ma nel suo passato c’è anche tanta Lega Pro: i migliori anni – quantomeno sotto il profilo realizzativo – li ha fatti in serie C nel Matelica e nell’Ancona, dove tra il 2020 e il 2022 ha segnato 19 reti. Ma quali sono le caratteristiche di Moretti?

Non ha un fisico da corazziere (179 centimetri), però possiede le qualità per agire al centro del tridente. Nel disegno tattico di mister Di Benedetto infatti Moretti giocherà centravanti nel 4-3-3, con Senigagliesi da una parte e uno tra Carbonaro, Gaetani e Barazzetta dall’altra. L’abruzzese classe 1994 è stato ingaggiato anche per la sua abilità nel legare il gioco e nell’attaccare la profondità. La sua tecnica dovrebbe agevolare anche il lavoro delle punte esterne, sulle quali l’allenatore siciliano conta tantissimo. È la prima volta in assoluto che Moretti scende al di sotto della serie D, una categoria che è determinato a riconquistare immediatamente con la maglia della Spal. I tifosi biancazzurri avranno la possibilità di vederlo da vicino già stamattina, nel corso dell’allenamento aperto al pubblico in programma alle 10,45 al centro sportivo Fabbri (sul campo sintetico). Nel pomeriggio poi l’ex attaccante dell’Union Clodiense sarà presentato ufficialmente, sempre nella sede di via Copparo.

Il tesseramento di Moretti allunga a quota 27 il numero dei giocatori della prima squadra della Spal, davvero una rosa extra large che in parte si giustifica con l’assenza delle selezioni Juniores e Under 18 ma che prevedibilmente imporrà qualche cessione nei prossimi mesi. Il reparto offensivo adesso è composto da otto elementi: Carbonaro, Senigagliesi, Gaetani, Juan Cruz Chazarreta, Gabriele Mazza, Barazzetta, Lanza e Moretti, che debutterà nel prossimo turno in trasferta contro l’Osteria Grande.