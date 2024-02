Spal, che calvario: sette esoneri in quattro anni

Quello costato la panchina a Leonardo Colucci contro la Lucchese è il settimo esonero effettuato dalla Spal nel corso dei vari campionati degli ultimi quattro anni. Il 10 febbraio 2020 infatti Gigi Di Biagio prese il posto di Leonardo Semplici inaugurando un periodo nero per gli allenatori della Spal. La stagione successiva è toccato a Pasquale Marino essere sollevato dall’incarico, sostituito da Massimo Rastelli. Nel campionato cadetto 2021-22 – il primo della gestione Tacopina – Pep Clotet è stato rimosso dal timone della squadra, affidata a Roberto Venturato. Nelle ultime due stagioni invece gli esoneri sono stati addirittura due in ciascun campionato, quelli di Venturato e Daniele De Rossi (sostituito da Massimo Oddo) nella serie B 2022-23 e quelli di Mimmo Di Carlo e Colucci nella serie C 2023-24.

Un vero e proprio calvario, al quale la società di via Copparo conta di mettere fine affidandosi nuovamente a Di Carlo. Curiosamente, all’allenatore ciociaro è capitata la stessa cosa pure la scorsa stagione. Con la differenza che il Pordenone lo ha esonerato quando la squadra si trovava al terzo posto in classifica a -3 dalla vetta, salvo poi richiamarlo poco più di un mese dopo (a metà aprile) per prendere il posto del debuttante Mirko Stefani che non stava esattamente brillando. Mister Di Carlo poi ha condotto i friulani al secondo posto, venendo eliminato ai playoff dal Lecco che poi ha conquistato la promozione in serie B. Diciamo quindi che per il tecnico di Cassino non si tratta di una novità questa decisione della società di tornare sui propri passi e richiamarlo sulla panchina. Nella calcio italiano esempi di questo tipo si sprecano, del resto spesso e volentieri anche soltanto per motivi puramente economici si opta per ridare fiducia all’allenatore precedentemente esonerato. Nella Spal in realtà prima di quest’anno era accaduto appena tre volte negli ultimi 70 anni. La prima volta a metà degli anni Ottanta, per la precisione nella stagione 1984-85 quando dopo sei giornate Giovanni Galeone venne esonerato a causa di un avvio di campionato disastroso (due punti in sei giornate in serie C1).

Giancarlo Danova non fece meglio, quindi a partire dalla tredicesima giornata Galeone riprese il posto sulla panchina riuscendo a conquistare in extremis una soffertissima salvezza. È successo nuovamente nella stagione 1992-93, quella della retrocessione in serie B dopo una favolosa promozione e un mercato grandi firme. La coppia Gibì Fabbri-Gian Cesare Discepoli venne sostituita all’ottava giornata da Rino Marchesi, per poi tornare in sella nel finale di campionato (le ultime giornate in realtà videro sulla panchina il solo Discepoli). I biancazzurri non riuscirono ad evitare una tragica retrocessione, che costrinse la Spal a restare fuori dal calcio che conta per 23 anni. Infine, il campionato di serie C1 2001-02, iniziato con mister Mauro Melotti e proseguito con Fabio Perinelli (in carica dalla quattordicesima giornata). Dopo una buon approccio, mister Perinelli non riuscì a dare continuità ai risultati inducendo la società biancazzurra a richiamare Melotti (alla trentunesima giornata) per ottenere una salvezza tutt’altro che scontata. Dopo 22 anni e tantissimi allenatori passati da queste parti quindi la Spal torna a sperimentare l’usato sicuro, con la speranza che Di Carlo riesca a ripercorrere le orme di Galeone e Melotti che al secondo tentativo riuscirono – seppur in maniera rocambolesca – a centrare la salvezza in terza serie.