Spal, chiarezza. Ma non diventi un caso politico

La situazione politica italiana è grave ma non è seria, sentenziava quel genio di Ennio Flaiano. Un aforisma che sarebbe consolatorio usare anche per descrivere la situazione della Spal. Ma così, purtroppo, non è: la situazione, infatti, non solo è grave ma è anche piuttosto seria. Non è tuttavia convocando una commissione consiliare e invitando la dirigenza davanti al ’politburo’ dei partiti, come ha chiesto il Partito Democratico nell’ordine del giorno firmato giovedì dal consigliere Buriani, che la situazione si chiarirà. Pensiamo davvero che, in una fase così delicata del campionato, il dito puntato addosso della politica sia davvero utile?