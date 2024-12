Spal chiude l'anno con trasferte: necessità di riscatto allo stadio Mazza

Il calendario bizzarro della serie C impone alla Spal di chiudere l’anno solare con due trasferte, peraltro a cavallo del giro di boa. Questo significa che i biancazzurri disputeranno il prossimo match casalingo a quasi un mese di distanza da quello con la Vis Pesaro, che ha chiuso nel peggior modo possibile un anno da dimenticare sotto ogni punto di vista.

In realtà, il rendimento della Spal allo stadio Mazza non è stato da buttare per l’intero 2024. Ma rispetto a quanto era lecito pensare, o quantomeno auspicare, la situazione è andata via via peggiorando. Il bilancio complessivo dei 18 incontri casalinghi disputati in corso Piave è di sette vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte, ma l’analisi del rendimento dei biancazzurri davanti al pubblico amico va ‘spacchettato’.

Le prime due gare in casa del 2024 hanno visto sulla panchina Leonardo Colucci, che ha iniziato con un incoraggiante 0-0 con la corazzata Cesena. Ma la situazione è precipitata in fretta, tanto che nel successivo match casalingo la Spal ha incassato un pesantissimo tris dalla Juventus Next Gen (1-3) e la settimana successiva il tecnico è stato esonerato. Inducendo il club di via Copparo a richiamare Mimmo Di Carlo che nella sua seconda vita spallina ha dato il meglio di sé.

Soprattutto allo stadio Mazza, dove la sua squadra nella fase finale del campionato 2023-24 ha ottenuto quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Il trend positivo di questo periodo ha illuso il popolo biancazzurro di poter cavalcare l’onda nel torneo successivo, quando invece dalle parti di corso Piave sono riapparsi vecchi fantasmi.

Allo stadio Mazza la squadra di Dossena ha davvero vinto e convinto una sola volta, un paio di settimane fa contro la Torres. Sono arrivate vittorie preziose ma più striminzite contro Carpi e Pineto, un pareggio spettacolare con l’Ascoli e uno deludente con la Pianese, ma soprattutto quattro ko (contro Lucchese, Virtus Entella, Pescara e Vis Pesaro) in nove incontri totali che in serie C non sono accettabili.

Ora la Spal ha il dovere di rialzare la testa nelle prossime trasferte, ma il prossimo anno un deciso cambio di rotta allo stadio Mazza è doveroso. Se non altro nei confronti della tifoseria, che nonostante un rendimento da zona playout è la più numerosa dell’intero girone con una media di 5.600 presenze a partita. Se questo non è amore...

Stefano Manfredini