Spal, chiudere subito la pratica salvezza

Pochi lo ammetteranno, ma al triplice fischio della gara con il Gubbio tanti tifosi hanno dato un’occhiata alla classifica. Soffermandosi – una volta tanto – non sulla distanza dalla zona playout ma su quella dal decimo posto che spalanca le porte dei playoff. Qualcuno ha iniziato a compilare tabelle, sostenendo che la rimonta fosse possibile. In serata però il gol del Rimini realizzato a tempo scaduto con la Vis Pesaro ha fatto tornare coi piedi per terra i supporters spallini, facendo sfumare sul nascere quel sogno impossibile. Il fatto che per un paio d’ore – o anche solo per un momento – qualcuno abbia pensato che la Spal potesse trasformare l’obiettivo da salvezza a playoff rappresenta comunque un segnale positivo che va oltre la soddisfazione per una ‘normale’ vittoria della propria squadra. Significa che nonostante tutto quello che è successo, il popolo biancazzurro ha davvero continuato a sostenere e credere in questa squadra, alla quale mister Di Carlo ha restituito l’orgoglio e l’anima.

Non c’è nulla di straordinario in quello che hanno fatto Antenucci e compagni negli ultimi due mesi, non esageriamo. Ma invertire la tendenza di una stagione che aveva preso una piega davvero pericolosa era tutt’altro che scontato, e anche se con ogni probabilità dovremmo accontentarci di una semplice salvezza, una volta tanto sarebbe opportuno guardare il bicchiere mezzo pieno. Ricordando che la Spal ha annaspato per mesi in zona playout, e che ad un certo punto i fantasmi della serie D avevano preso la residenza sulla nostra città. Della Spal di Di Carlo piace lo spirito e la voglia di lottare, a prescindere da una serie di difetti che non si possono certo correggere ad una manciata di giornate dalla fine. Con il Gubbio i biancazzurri hanno saputo soffrire, reggendo l’urto della squadra di Braglia nella prima fase del match per poi colpirla in maniera inesorabile attraverso le ripartenze. Quando non si può dominare né comandare il gioco, le partite si possono vincere anche in questo modo. E la Spal ha dimostrato di poterlo fare.

Adesso cosa succede? La salvezza sembra a portata di mano, ma non dimentichiamo che la Recanatese che occupa il quintultimo posto è a soli tre punti di distanza. D’accordo, potrebbe fare la differenza anche il vantaggio sul penultimo posto, ma in casa Spal tutti vogliono chiudere i conti prima possibile. Esiste una piccola possibilità di festeggiare la salvezza domenica prossima sul campo della Virtus Entella, però non dipende solo da Antenucci e compagni. In ogni caso, la Spal sarebbe salva nel prossimo turno se vince a Chiavari e sugli altri campi l’Ancona non supera il Sestri Levante (pareggia o perde) e la Fermana perde in casa con la Lucchese. A prescindere dai risultati delle altre pericolanti. In questo caso i biancazzurri potrebbero infatti scivolare in quintultima posizione, ma conserverebbero comunque un margine sul penultimo posto tale da garantire la salvezza senza disputare i playout. Tradotto: esiste questa possibilità, ma è molto più probabile che la partita decisiva possa diventare quella successiva, in casa contro il Pineto. Vedremo. Intanto, si avvicina il ritorno di Joe Tacopina. Il presidente dovrebbe atterrare in Italia tra venerdì e sabato, quindi in tempo utile per assistere alla gara con la Virtus Entella. Non è invece ancora chiaro quanto tempo resterà nel nostro Paese. Per quanto riguarda la squadra, la ripresa degli allenamenti è fissata per oggi alle 15,15 al centro sportivo Fabbri. Questa settimana mister Di Carlo ha deciso di aprire le porte al pubblico in occasione di due sedute, quella oggi e quella di domani alle 15 in via Copparo.