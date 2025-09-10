Spal-Comacchiese, al Mazza serata di Coppa

Non è stato un avvio di campionato brillante né per la Spal né per la Comacchiese, che affrontano il torneo di Eccellenza con ambizioni completamente diverse. Per entrambe la Coppa non rappresenta assolutamente l’obiettivo stagionale, ma per molteplici motivi l’incrocio in programma oggi alle 20,30 allo stadio Mazza non è banale. I biancazzurri sono determinati a dare continuità al successo maturato domenica scorsa a Santarcangelo di Romagna, tornando alla vittoria anche in corso Piave dopo il clamoroso ko rimediato al debutto contro il Fratta Terme. I lagunari invece avevano cominciato piuttosto bene la stagione mettendo al tappeto il Sant’Agostino in Coppa, ma quando è arrivato il momento di fare sul serio in campionato i rossoblù sono rimasti a bocca asciutta, prima col Russi e poi col Castenaso. La Comacchiese è una matricola consapevole di dover lottare per centrare la salvezza, quindi non è certo il caso di fare drammi per la partenza a handicap. Anzi, ai giocatori rossoblù e soprattutto ai tifosi lagunari brillano gli occhi al pensiero di sfidare la Spal allo stadio Mazza in una gara ufficiale, e magari farle lo sgambetto.

"Non mi sembra neanche vero, affrontare la Spal al Mazza è un vero e proprio evento per società, i tifosi e tutta Comacchio – confessa Alessandro Farinelli, direttore generale della Comacchiese –. Vogliamo goderci questa serata assieme ai nostri supporters, che sono sicuro arriveranno numerosi a Ferrara con le loro coreografie. I nostri avversari sono favoriti, ma non abbiamo intenzione di fare da sparring partner alla Spal. Purtroppo in campionato non siamo partiti bene: per una serie di motivi non siamo ancora riusciti a muovere la classifica. Scenderà in campo la formazione migliore, anche se l’allenatore purtroppo dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti. Mancheranno Minieri e Centonze che hanno problemi muscolari, inoltre abbiamo qualche giocatore affaticato o a mezzo servizio. Purtroppo questa partita non arriva nel momento migliore per noi: giocare tre partite in una settimana a questo punto della stagione non è il massimo, però ce la giocheremo al meglio delle nostre possibilità".

In casa Ars et Labor, mister Di Benedetto dovrebbe ruotare diversi giocatori rispetto al campionato, pensando anche e soprattutto al prossimo turno in casa contro il Massa Lombarda. Tra i 20 convocati, mancano il difensore Mambelli e il centrocampista Cozzari, entrambi titolari a Santarcangelo. Figurano nella lista invece i fratelli Chazarreta e Alcalde che sperano di esordire in biancazzurro. Il tesseramento di Cesario invece è prevedibile che si concretizzerà la prossima settimana. Per quanto riguarda i biglietti, sono in vendita dalle 9 alle 12 presso il centro sportivo Fabbri, e allo stadio dalle 17,30 alle 21,15 in corso Piave e dalle 18,30 alle 20,30 in via Cassoli. Ecco le tariffe per il match: curva Ovest 7 euro, tribuna Azzurra 12 euro, tribuna Blu 12 euro, tribuna Vip 25 euro, settore ospiti 10 euro.

Stefano Manfredini