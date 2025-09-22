Spal, completare l’organico. O addio sogni di gloria

Ci hanno sempre insegnato che il primo, fondamentale passo da compiere per costruire una squadra vincente è l’assemblaggio della cosiddetta "spina dorsale". Portiere, leader della difesa centrale, regista e centravanti sono la colonna vertebrale di ogni undici e non si debbono sbagliare: attorno a queste figure vanno poi inseriti altri giocatori validi. Se qualche errore si può commettere, ed è raro che non accada, non va fatto in quegli spot chiave.

La società argentina un pezzo, forse il più importante, l’ha addirittura lasciato indietro, abdicando al centravanti goleador. Sono passate 4 partite e la nuova Spal non ha il 9 fisico da 15-20 reti a stagione, indispensabile per primeggiare in ogni categoria. Si fatica a trovare una logica che non sia finanziaria in questa "dimenticanza". Anche se a oggi spese ci sono state, e ci sono state, la campagna abbonamenti ha dato frutti rigogliosi, e la fatica a sborsare un "cinquantello" extrabudget non è un bel segnale. Ormai si è capito che sia Antenucci che Di Benedetto il centravanti lo vorrebbero eccome. Ora, anche volendo dare per scontato che si voglia provvedere - cosa che scontata ancora non è - si è già perso tanto tempo e toccherà scegliere in un novero ristretto di svincolati, visto che tutti i campionati sono già partiti. Qualcosa tipo Zigoni in giro ancora c’è, e andrebbe assunto in fretta, calcolando che si tratterà di un giocatore non allenato, e queste boe abbisognano di un mese per entrare in condizione.

Dovrà essere uno che veda anche la porta, perchè le polveri biancazzurre sembrano fradicie. Lo score degli avanti in forza nell’ultima stagione racconta di una media di 4 gol in D per Barazzetta e Senigagliesi, di 8 per Gaetani e per Malivojevic (quest’ultimo in Eccellenza), e di 6 per Carbonaro: in totale fanno 30, che non bastano per il primato. Se si contava di ottenerne molto di più perché si scende di categoria, le appena 4 dei primi 360’ non confortano quel calcolo. Manca un uomo da doppia cifra. E’ un peccato, perché a Budrio fino al rigore non vincere sembrava impossibile, figurarsi perdere: la squadra è parsa in netta crescita sul piano del gioco e della corsa e ha assediato a getto continuo l’area dei giallorossi. E’ un peccato anche perché Giacomel, Dall’Ara e Ricci appaiono leader all’altezza della situazione. Bisogna completare l’organico. Nel frattempo Di Benedetto deve inventarsi alternative meno "scolastiche" e più "sporche" quando il 4-3-3 non produce. Poi, certo, ci sono altre problematiche, riguardanti la "cattiveria" sottoporta che deve prendere il posto di certi leziosismi, e soprattutto le seconde linee. Francamente, a oggi chi è subentrato o ha sostituito gli undici titolari ha dato pochissimo alla causa. I Di Bartolo, Prezzabile, Gaetani, Gabriele Mazza non hanno mai offerto cambio di passo alla squadra, anzi. Si può quasi dire che tra chi ha meno giocato solo il serbo Stoskovic e Leo Mazza abbiano convinto. Manca un terzino mancino di riserva a Mazzali, ed è da capire se il giovane Luciani sia pronto per sostituire Giacomel, cosa che si vedrà già con la Comacchiese: tra i due il gap in centimetri è importante. Ma in attesa di valutare gli argentini, a tutto ciò si potrà nel caso provvedere a dicembre. Non si può più attendere invece per il bomber. Dopo il fallimento di Tacopina la nuova società aveva davanti un’autostrada, ma come si può leggere sotto, non sta cogliendo la grande occasione di farsi stimare dai suoi tifosi. C’è l’ultimo tram di passaggio, sarebbe bene non perdere anche quello. Le altre due favorite del girone sono già a +4...

Mauro Malaguti