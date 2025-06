Spal: Contiliano e Puletto pronti al ritorno dopo il prestito al Carpi

Tra i numerosi giocatori che la Spal ha ceduto in prestito la scorsa estate (e a gennaio), in pochi sembrano possedere le caratteristiche per poter rientrare alla base per restarci. Rientrano in questa ‘short list’ Nicolò Contiliano e Filippo Puletto, dei quali il club biancazzurri si è liberato troppo frettolosamente nella convinzione che non fossero ancora pronti per giocarsela da protagonisti nella squadra di Dossena. Una decisione che aveva destato immediatamente molte perplessità tra i tifosi biancazzurri, che inevitabilmente hanno masticato amaro vedendo i due ragazzi cresciuti nel vivaio di via Copparo salvarsi con largo anticipo con la maglia del Carpi. In realtà, il passaggio alla società biancorossa è stato un grosso colpo di fortuna per tutti. Innanzitutto per Contiliano e Puletto, che alla corte di mister Serpini – con cui avevano già lavorato nel settore giovanile spallino – hanno trovato fiducia e continuità in un campionato impegnativo e in un piazza che gli ha permesso di crescere senza eccessive pressioni. Per il Carpi, che si è ritrovato in casa due giocatori giovani ma già pronti per il torneo di serie C. E anche per la Spal, perché a Ferrara sia Contiliano che Puletto avrebbero rischiato di giocare con contagocce e venire coinvolti nel disastro generale. Invece, adesso il club biancazzurro ritrova due atleti più forti e maturi che a 21 anni sono pronti per fare il salto di qualità.

Rispetto a un anno fa, il valore dei due centrocampisti è sicuramente aumentato. Ma non al punto da ipotizzare una pioggia di richieste importanti nei loro confronti. Per questo, varrebbe la pena investire su Contiliano e Puletto, che hanno solo bisogno di un tecnico che sappia utilizzarli e valorizzarli a dovere. Come ha fatto Serpini a Carpi la scorsa stagione. A proposito, l’allenatore si sta per separare dalla società biancorossa e sono in molti a ipotizzarne un approdo a Ferrara, dove però mister Baldini ha un altro anno di contratto. Vedremo cosa deciderà la proprietà, con il presidente Tacopina che la prossima settimana dovrebbe tornare in città per sciogliere le riserve sui vari nodi.

Tornando ai due prodotti del vivaio spallino attesi in via Copparo al raduno in vista della prossima stagione, a Contiliano diversi tifosi spallini non hanno perdonato l’esultanza dopo il gol realizzato contro la Spal nello scontro diretto dello stadio Cabassi. Il giocatore di Santa Maria Maddalena però ha più volte spiegato di aver compiuto un gesto istintivo, senza voler mancare di rispetto ai tifosi. Contiliano e Puletto hanno un altro anno di contratto con la Spal, che invece di pescare atleti dal curriculum importante ma ormai sul viale del tramonto come accaduto tante volte dovrebbe provare a sfruttare nel miglior modo possibile il patrimonio tecnico e umano che ha tra le mani. I due ragazzi hanno avuto lontano da Ferrara la possibilità di affermarsi, ma sono ancora di proprietà della Spal che non può permettersi il lusso di commettere ancora lo stesso errore.