Spal, dimostra quanto vali davvero. Con la Torres c’è aria di impresa

Sono addirittura 30 i punti che separano Spal e Torres in classifica. Un distacco enorme che certifica il percorso diametralmente opposto compiuto dalle due squadre nel corso della stagione. I biancazzurri però nelle ultime cinque giornate hanno finalmente cambiato marcia e oggi alle 18,30 al Mazza sono determinati a dimostrare che dopo essere usciti dalla zona playout sono pronti ad effettuare un ulteriore step: battere una squadra di vertice. Antenucci e compagni qualche settimana fa hanno sbancato Pescara, ma il rendimento del Delfino è calato in maniera netta da un po’ di tempo e la Spal è stata brava ad approfittarne. La Torres invece ha superato il primo e unico passaggio a vuoto del proprio campionato, quello che tra fine gennaio e inizio febbraio le ha fatto perdere contatto con la capolista Cesena mettendo la parola fine al sogno della promozione diretta. La squadra di Greco però si è ripresa alla grande, ed è reduce da quattro vittorie di fila che le hanno consentito di blindare la seconda posizione in attesa di giocarsi il tutto per tutto ai playoff. I sardi hanno anche il piccolo, ma non trascurabile, vantaggio di aver giocato l’ultima gara con oltre 24 ore di anticipo rispetto alla Spal, che oggi avrà però dalla sua parte il pubblico di casa.

La posta in palio pesa naturalmente molto più per i biancazzurri, che hanno il dovere di continuare a spingere sull’acceleratore lasciandosi definitivamente alle spalle la zona playout con l’obiettivo di arrivare più in alto possibile. Mister Di Carlo si gode gli 11 punti conquistati nelle ultime cinque giornate, ma sa bene che nel calcio le vittorie si dimenticano in fretta. Bisogna quindi dare continuità alle prestazioni e soprattutto ai risultati, ripartendo dalla seconda fase della ripresa di Vercelli quando la Spal ha avuto la forza di ribaltare la situazione realizzando tre reti. Trattandosi di turno infrasettimanale, è prevedibile – per non dire scontato – che il tecnico effettuerà qualche rotazione. Non tanto in difesa, quanto dalla cintola in sù. In linea mediana potrebbe tornare Buchel, con l’inserimento di Rao sulla fascia destra. Sull’altra corsia invece si può ipotizzare una staffetta tra Dalmonte e Maistro. In attacco le quotazioni di Petrovic sono naturalmente in crescita esponenziale, per la doppietta e per il fatto che allo stadio Piola era partito dalla panchina. Il croato potrebbe agire in tandem con Antenucci, con Zilli pronto a subentrare. Quanto vale davvero la Spal? Le gare casalinghe contro Torres e Rimini diranno la verità.

Stefano Manfredini