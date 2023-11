"Spal, diversi giocatori non sembrano in grado di affrontare la serie C"

Caro Carlino,

molti tifosi sperano che la SPAL rimanga in serie C e l’anno prossimo possa lottare per risalire in serie B. Questo credo sia difficile che possa avvenire perché diversi giocatori della Spal non mi sembrano in grado di affrontare un campionato di serie C. Si esprimono con scarsa determinazione e incisività e sono sprovvisti pure di quel pizzico di cattiveria che diverse volte potrebbe fare la differenza nei confronti della squadra avversaria. La società spallina deve intervenire subito, acquistando nuovi giocatori, altrimenti il rischio della retrocessione è matematico. Mi dispiace affermare questo e mi auguro che le mie previsioni siano infondate. Anche se non sono un tifoso spallino, rimane il fatto che questa squadra rappresenta, a livello calcistico, la mia città.

Giacomo Giorgi

* * *

COPPA DAVIS,

IMPRESA STORICA

Caro Carlino,

voglio prima di tutto dire che la vittoria dei “Nostri “ in Davis è stata un’impresa che resterà nella storia del nostro tennis, ma anche per tutto lo sport in generale, dell’Italia. Questa doverosa premessa al fine di dare l’idea, che quanto segue, non è in alcun modo un minimizzare o peggio ancora svalutare, quella che ho già detto, resta una grande impresa dello sport italiano. La Coppa Davis, che ha assunto ,come facile intuire, il nome da un tennista americano, che nel 1900, assieme a tre amici tennisti decide di sfidare, quattro tennisti inglesi. Sfida da tenersi negli USA. Tali sfide, pur non disputandosi annualmente, si protrassero per diversi anni. Solo nel 1945, alla morte di Davis, quindi in suo onore il torneo divenne “La Coppa Davis”. Nel tempo si consolidò la formula con “al meglio di 3 su 5” (solo nei 4 Slam si osserva). Non mi dilungo negli altri aspetti del regolamento che per molti decenni non è mutato, tranne minime correzioni. Ma nel 2019 ancora una volta “i soldi”, uso volutamente questa parola per evidenziarne il peggiore dei significati, hanno cambiato, stravolto, arrivando a fare disputare delle partite in piena notte. Quindi tutti gli onori e il rispetto ai nostri bravi giocatori, ma quella che nel 1900 penso’ Mister Davis era tutta un’altra cosa.

Antonio Breveglieri